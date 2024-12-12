ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.20% لشهر تشرين أول من عام 2024

11:50 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/713100 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي حيث رصدت ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول من عام 2024 نسبته 1.20% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضاً بنسبة (3.34%) مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه من عام 2024. اضافة اعلان





أما على المستوى التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2024 فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 0.59% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023. علماً بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).



وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 87.17 نقطة مئوية مقابل 86.14 لنفس الفترة من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 87.17 مقابل 90.18 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه من نفس العام. وعلى المستوى التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2024 فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 87.62 مقابل 87.11 لنفس الفترة من عام 2023.



وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 نتيجة لارتفاع كميات انتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.56% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 88.7%، وارتفاع كميات انتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 10.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وارتفاع كميات انتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 2.63% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.



وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2024 مع شهر أيلول الذي سبقه من نفس العام، فقد انخفضت كميات انتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (3.64%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%. وانخفضت كميات انتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة (7.37%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين ارتفعت كميات انتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 6.73% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأشهر العشرة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد انخفضت كميات انتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.15%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%. وارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 8.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وكميات "إنتاج الكهرباء" بنسبة 5.15% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.



