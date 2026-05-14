ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي 0.33% خلال الربع الأول من العام الحالي

وارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 0.33% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. علماً أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).
وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي ما مقداره 87.98 مقابل 87.69 لنفس الفترة من العام الماضي.
وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ الرقم القياسي لآذار 2026 ما مقداره 88.77 نقطة مئوية مقابل 87.81 لنفس الشهر من العام الماضي، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار من عام 2026 ما مقداره 88.77 مقابل 86.61 مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثلاثة أشهر الأولى من عام 2026 مع نفس الفترة من عام 2025، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.05% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7% وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وارتفعت كميات إنتاج " الكهرباء" بنسبة 2.94% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آذار من عام 2026 مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2025 نتيجةً لارتفاع كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7% وكميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 10.32% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (1.42%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%.
وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر آذار من عام 2026 مع شهر شباط الذي سبقه من نفس العام، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 1.59% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7% وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 5.95% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وكميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 13.57% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.
