ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150م² بنسبة 6% منذ بداية العام الحالي

ووفق البيانات ، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تشرين الأول الماضي 3,190 شقة، مقارنة مع 3,594 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 11.2%، وبانخفاض نسبته 5.7% مقارنة بشهر أيلول الذي سبقه، والذي سجل 3,384 شقة.
ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، لتبلغ 13,834 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 13,087 شقة.
وفيما انخفض خلال شهر تشرين الأول الماضي عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 9%، لتبلغ 1,427 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,569 شقة.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام : حادث تدهور على نزول العدسية
-
تحذيرات هامة للسائقين على هذه الطرق - اسماء
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامية نبيلة السلاخ
-
مستشفى الأمير حمزة يودّع الطبيب عدوان إثر حادث سير مؤسف
-
مجلس النواب يستكمل اليوم انتخاب لجانه الدائمة
-
بيان من الشركة المنظمة لحفل هيفاء وهبي وفارس كرم في عمان حول اعفاء الضريبة
-
الاعلامية نبيلة السلاخ في ذمة الله
-
فصل الكهرباء من الـ12 ظهرا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء