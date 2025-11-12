الأربعاء 2025-11-12 09:45 ص
 

ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150م² بنسبة 6% منذ بداية العام الحالي

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 12-11-2025 08:29 ص

الوكيل الإخباري-  بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي 30,714 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 0.59% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 30,534 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات ، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تشرين الأول الماضي 3,190 شقة، مقارنة مع 3,594 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 11.2%، وبانخفاض نسبته 5.7% مقارنة بشهر أيلول الذي سبقه، والذي سجل 3,384 شقة.


ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، لتبلغ 13,834 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 13,087 شقة.


وفيما انخفض خلال شهر تشرين الأول الماضي عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا بنسبة 9%، لتبلغ 1,427 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,569 شقة.

 

 
 
