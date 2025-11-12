ارتفاع مبيعات الشقق فوق الـ 150م² بنسبة 6% منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي 30,714 شقة، بارتفاع بلغت نسبته 0.59% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 30,534 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

ووفق البيانات ، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في تشرين الأول الماضي 3,190 شقة، مقارنة مع 3,594 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 11.2%، وبانخفاض نسبته 5.7% مقارنة بشهر أيلول الذي سبقه، والذي سجل 3,384 شقة.



ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 6%، لتبلغ 13,834 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 13,087 شقة.