ارتفاع مبيعات الشقق فوق 150م² خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%

ووفق البيانات ، ارتفعت حركة بيوعات الشقق في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6%، وخلال شهر نيسان الماضي ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 14% مقارنة بنظيره من عام 2024، وانخفضت بنسبة 11% مقارنة بشهر أيار الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 16,410 شقق، فيما بلغت 2,659 شقة في شهر حزيران وحده، وفق التقرير.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام؛ لتبلغ 4,853 شقة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2024، الذي بلغت خلاله 4,739 شقة.
أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 إلى 150 مترًا مربعًا، فارتفعت أيضًا نسبة مبيعاتها بنسبة 1%؛ لتبلغ 4,197 شقة، مقارنة مع 4,140 شقة بيعت في النصف الأول من عام 2024، وفق التقرير.
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