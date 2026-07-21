ارتفاع مبيعات "الكهرباء الوطنية" 2.2% حتى نهاية حزيران 2026

الوكيل الإخباري- سجلت مبيعات شركة الكهرباء الوطنية نموا بنسبة 2.2% حتى نهاية حزيران 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار نمو الطلب على الطاقة الكهربائية.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات الشركة 11,274.4 جيجاواط/ساعة، مقارنة مع 11,035.7 جيجاواط/ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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وأظهرت البيانات الأولية أن إجمالي مبيعات شركات التوزيع الثلاث (شركة الكهرباء الأردنية، وشركة كهرباء محافظة إربد، وشركة توزيع الكهرباء) بلغ 10,821.9 جيجاواط/ساعة، مقارنة مع 10,604.5 جيجاواط/ساعة، بنسبة ارتفاع بلغت 2%.