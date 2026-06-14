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ارتفاع مبيعات الكهرباء الوطنية 2.5 % حتى نهاية أيار

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أرشيفية
 
الأحد، 14-06-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي 2026 بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025.

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وبحسب بيانات الشركة، بلغ مجموع حجم هذه المبيعات 9401.5 جيجاواط/ ساعة مقارنة مع 9174 جيجاواط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


وبلغ مجموع المبيعات لشركات التوزيع الثلاث 9044 جيجاواط/ ساعة مقارنة مع 8838 جيجاواط/ ساعة، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3%، وكانت، شركة الكهرباء الأردنية 5718.2 جيجاواط/ ساعة، مقارنة مع 5549.2 جيجاواط/ ساعة، بنسبة 3.0% ، وشركة كهرباء إربد 1763.4 جيجاواط/ ساعة، مقارنة مع 1717.5 جيجاواط/ ساعة، بنسبة 2.7%، وشركة توزيع الكهرباء 1562.4 جيجاواط/ ساعة، مقارنة مع 1571.3 جيجاواط/ وبنسبة 0.6%.


ووفقا للبيانات ارتفعت مبيعات الشركة لكبار المشتركين من 206.3 جيجاواط/ ساعة إلى 208 جيجاواط/ساعة وبنسبة 0.8%.


كما ارتفعت الطاقة الكهربائية المصدرة من 129.7 جيجاواط/ساعة الى 149.5 جيجاواط/ساعة وبنسبة 15.3%.


وتوزعت المصدرة، الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى 62 جيجاواط/ ساعة مقارنة مع 54.7 جيجاواط/ ساعة، بنسبة 13.3%، وشركة كهرباء محافظة القدس 84.3 جيجاواط/ساعة مقارنة مع 72.1 جيجاواط/ ساعة، وبنسبة 16.9% ، ومركز طريبيل الحدودي مع العراق، 3.2 جيجاواط ساعة مقارنة مع 2.9 جيجاواط/ساعة, وبنسبة 10.3%.

 
 


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