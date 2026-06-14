ارتفاع مبيعات الكهرباء الوطنية 2.5 % حتى نهاية أيار

الوكيل الإخباري- ارتفعت إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية أيار الماضي من العام الحالي 2026 بنسبة 2.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2025.

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وبحسب بيانات الشركة، بلغ مجموع حجم هذه المبيعات 9401.5 جيجاواط/ ساعة مقارنة مع 9174 جيجاواط/ ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ مجموع المبيعات لشركات التوزيع الثلاث 9044 جيجاواط/ ساعة مقارنة مع 8838 جيجاواط/ ساعة، بنسبة ارتفاع بلغت 2.3%، وكانت، شركة الكهرباء الأردنية 5718.2 جيجاواط/ ساعة، مقارنة مع 5549.2 جيجاواط/ ساعة، بنسبة 3.0% ، وشركة كهرباء إربد 1763.4 جيجاواط/ ساعة، مقارنة مع 1717.5 جيجاواط/ ساعة، بنسبة 2.7%، وشركة توزيع الكهرباء 1562.4 جيجاواط/ ساعة، مقارنة مع 1571.3 جيجاواط/ وبنسبة 0.6%.



ووفقا للبيانات ارتفعت مبيعات الشركة لكبار المشتركين من 206.3 جيجاواط/ ساعة إلى 208 جيجاواط/ساعة وبنسبة 0.8%.



كما ارتفعت الطاقة الكهربائية المصدرة من 129.7 جيجاواط/ساعة الى 149.5 جيجاواط/ساعة وبنسبة 15.3%.