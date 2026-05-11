ارتفاع مبيعات "الكهرباء الوطنية" 3.5% خلال الثلث الأول من العام الحالي

وبحسب بيانات الشركة، بلغ مجموع المبيعات في الثلث الأول من هذا العام 7683.2 جيجاواط/ساعة، مقارنة بـ7420.6 جيجاواط/ساعة للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع المبيعات لشركات التوزيع الثلاث 7404 جيجاواط/ساعة مقارنة بـ7171.5 جيجاواط/ساعة، بنسبة ارتفاع بلغت 3.2 بالمئة.
وتوزعت المبيعات على النحو التالي: الكهرباء الأردنية 4734.6 جيجاواط/ساعة، مقارنة مع 4544.5 جيجاواط/ساعة، بنسبة 4.2 بالمئة؛ وكهرباء إربد 1440.9 جيجاواط/ساعة، مقارنة مع 1391.9 جيجاواط/ساعة بنسبة 3.5 بالمئة، وتوزيع الكهرباء 1228.5 جيجاواط/ساعة، مقارنة بـ1235.1 جيجاواط/ساعة بنسبة 0.5 بالمئة.
ووفقًا للبيانات، ارتفعت مبيعات الشركة لكبار المشتركين من 149.5 جيجاواط/ساعة إلى 155 جيجاواط/ساعة وبنسبة 3.7 بالمئة.
كما ارتفعت الطاقة الكهربائية المصدرة من 99.6 جيجاواط/ساعة إلى 124.2 جيجاواط/ساعة بنسبة 24.7 بالمئة، توزعت على النحو التالي: الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى 52 جيجاواط/ساعة مقارنة بـ44.3 جيجاواط/ساعة بنسبة 17.4 بالمئة، وشركة كهرباء محافظة القدس 69.6 جيجاواط/ساعة مقارنة بـ53 جيجاواط/ساعة، بنسبة 31.3 بالمئة، ومركز طريبيل الحدودي مع العراق، 2.6 جيجاواط/ساعة مقارنة مع 2.3 جيجاواط/ساعة بنسبة 13 بالمئة.
