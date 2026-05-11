ارتفاع مبيعات "الكهرباء الوطنية" 3.5% خلال الثلث الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات الشركة، بلغ مجموع المبيعات في الثلث الأول من هذا العام 7683.2 جيجاواط/ساعة، مقارنة بـ7420.6 جيجاواط/ساعة للفترة نفسها من العام الماضي.



وبلغ مجموع المبيعات لشركات التوزيع الثلاث 7404 جيجاواط/ساعة مقارنة بـ7171.5 جيجاواط/ساعة، بنسبة ارتفاع بلغت 3.2 بالمئة.



وتوزعت المبيعات على النحو التالي: الكهرباء الأردنية 4734.6 جيجاواط/ساعة، مقارنة مع 4544.5 جيجاواط/ساعة، بنسبة 4.2 بالمئة؛ وكهرباء إربد 1440.9 جيجاواط/ساعة، مقارنة مع 1391.9 جيجاواط/ساعة بنسبة 3.5 بالمئة، وتوزيع الكهرباء 1228.5 جيجاواط/ساعة، مقارنة بـ1235.1 جيجاواط/ساعة بنسبة 0.5 بالمئة.



ووفقًا للبيانات، ارتفعت مبيعات الشركة لكبار المشتركين من 149.5 جيجاواط/ساعة إلى 155 جيجاواط/ساعة وبنسبة 3.7 بالمئة.