ارتفاع مبيعات "الكهرباء الوطنية" 3.5% خلال الثلث الأول من العام الحالي

الإثنين، 11-05-2026 04:06 م

الوكيل الإخباري- ارتفع إجمالي مبيعات شركة الكهرباء الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيانات الشركة، بلغ مجموع المبيعات في الثلث الأول من هذا العام 7683.2 جيجاواط/ساعة، مقارنة بـ7420.6 جيجاواط/ساعة للفترة نفسها من العام الماضي.


وبلغ مجموع المبيعات لشركات التوزيع الثلاث 7404 جيجاواط/ساعة مقارنة بـ7171.5 جيجاواط/ساعة، بنسبة ارتفاع بلغت 3.2 بالمئة.


وتوزعت المبيعات على النحو التالي: الكهرباء الأردنية 4734.6 جيجاواط/ساعة، مقارنة مع 4544.5 جيجاواط/ساعة، بنسبة 4.2 بالمئة؛ وكهرباء إربد 1440.9 جيجاواط/ساعة، مقارنة مع 1391.9 جيجاواط/ساعة بنسبة 3.5 بالمئة، وتوزيع الكهرباء 1228.5 جيجاواط/ساعة، مقارنة بـ1235.1 جيجاواط/ساعة بنسبة 0.5 بالمئة.


ووفقًا للبيانات، ارتفعت مبيعات الشركة لكبار المشتركين من 149.5 جيجاواط/ساعة إلى 155 جيجاواط/ساعة وبنسبة 3.7 بالمئة.


كما ارتفعت الطاقة الكهربائية المصدرة من 99.6 جيجاواط/ساعة إلى 124.2 جيجاواط/ساعة بنسبة 24.7 بالمئة، توزعت على النحو التالي: الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/المنطقة الوسطى 52 جيجاواط/ساعة مقارنة بـ44.3 جيجاواط/ساعة بنسبة 17.4 بالمئة، وشركة كهرباء محافظة القدس 69.6 جيجاواط/ساعة مقارنة بـ53 جيجاواط/ساعة، بنسبة 31.3 بالمئة، ومركز طريبيل الحدودي مع العراق، 2.6 جيجاواط/ساعة مقارنة مع 2.3 جيجاواط/ساعة بنسبة 13 بالمئة.

 
 


