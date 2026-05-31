ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 29.3 % خلال آذار 2026

وبحسب التقرير، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 848 ألف م2 خلال شهر آذار من العام 2026، مقارنة مع 656 ألف م2 لنفس الفترة من العام 2025 بارتفاع نسبته 29.3 %.
كما بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها خلال الربع الأول من العام 2026 ما مساحته 2.273 مليون م2، مقارنة مع 2.173 مليون م2 لنفس الفترة من العام 2025، بارتفاع نسبته 4.6 %.
وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 6240 رخصة خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة مع 5202 رخصة خلال نفس الفترة من العام 2025، بارتفاع نسبته 20 %.
-
أخبار متعلقة
-
رفع قرابة 650 طنا من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى في جرش
-
العيسوي يعزي عشيرة العتوم وآل ناصيف
-
تكريم عاملين في "سلطة البترا" عثروا على مفقودات بقيمة 100 ألف دينار
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فورا
-
مؤسسة الغذاء والدواء تجدد تحذيرها من هذه الحبوب
-
محاكم التنفيذ الشرعي تنجز 144 مذكرة خلال عطلة العيد
-
الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول 2026
-
دائرة الأحوال المدنية تصدر 1207 جوازات سفر خلال عطلة العيد