ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 29.3 % خلال آذار 2026

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الاحصاءات العامة، الأحد، تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة.

اضافة اعلان



وبحسب التقرير، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 848 ألف م2 خلال شهر آذار من العام 2026، مقارنة مع 656 ألف م2 لنفس الفترة من العام 2025 بارتفاع نسبته 29.3 %.



كما بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها خلال الربع الأول من العام 2026 ما مساحته 2.273 مليون م2، مقارنة مع 2.173 مليون م2 لنفس الفترة من العام 2025، بارتفاع نسبته 4.6 %.