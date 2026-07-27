ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام

وتظهر المقارنة أن نتيجة الأردن المسجلة في العام 2025 هي "الأعلى" خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بلغت القيمة الإجمالية للمؤشر 59% في عام 2022، وارتفعت إلى 64% في 2023، ثم انخفضت بصورة محدودة إلى 63% في 2024، قبل أن تصعد إلى 71% في 2025.
وبذلك ارتفعت نتيجة الأردن في المؤشر بمقدار 7 نقاط مئوية مقارنة بعام 2023، وبمقدار 12 نقطة مئوية مقارنة بعام 2022.
وصنف تقرير 2025 للإسكوا الأردن ضمن مجموعة الدول ذات مستوى النضوج المتقدم في الخدمات الحكومية الرقمية، وهي المجموعة التي تضم الدول التي تتراوح نتائجها بين 50% و75%، إلى جانب الكويت والجزائر.
وأشار التقرير إلى أن النتيجة النهائية للأردن تعكس تحقيق مستوى نضوج متقدم للخدمات الحكومية الرقمية، بعد تسجيل مستوى متقدم في ركيزتي توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، إلى جانب مستوى متقدم جدًا في ركيزة الوصول إلى الجمهور.
ويهدف مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة إلى قياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات النقالة في الدول العربية، وتمكين صانعي القرار وواضعي السياسات من متابعة تقدم برامج التحول الرقمي.
واعتمد تقرير 2025 قائمة تضم 100 خدمة حكومية يحتاج إليها الأفراد خلال مراحل حياتهم المختلفة، وتحتاج إليها المؤسسات منذ تأسيسها وحتى إغلاقها، وشمل التقييم 17 دولة عربية.
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