ارتفاع موجودات صندوق الاستثمار لـ 16 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني

وأضاف كناكرية في اجتماع مع أعضاء اللجنة المالية النيابية أن الصندوق حقق دخلا صافيا بلغ 821.6 مليون دينار بنهاية تشرين الثاني مقارنة مع 723.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع قيمته 97.8 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 13.5 %.
-
أخبار متعلقة
-
بحث سبل المحافظة على الرقعة الزراعية في الأغوار الشمالية
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المريان
-
الملك يؤكد تأييد الأردن لعملية انتقالية سلمية سياسية في سوريا
-
التل يؤدي اليمين القانونية أمام الملك
-
رئيس سلطة العقبة يتفقد الساحة الجمركية
-
ورشة في العقبة حول أثر الإحصاءات السياحية على الخطط الاستراتيجية
-
"اليرموك" تنظم حفل تكريم لمجموعة من السيدات المتميزات
-
محافظ الطفيلة يطلع على خطة طوارئ شركة توزيع الكهرباء