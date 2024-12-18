 
الأربعاء 2024-12-18 07:04 م
 

ارتفاع موجودات صندوق الاستثمار لـ 16 مليار دينار بنهاية تشرين الثاني

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
الأربعاء، 18-12-2024 04:10 م
الوكيل الإخباري-    قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية، إن موجودات الصندوق نمت حتى نهاية 30 تشرين الثاني الحالي لتصل إلى 15.99 مليار دينار مقارنة مع 14.838 نهاية العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 7.8%اضافة اعلان


وأضاف كناكرية في اجتماع مع أعضاء اللجنة المالية النيابية أن الصندوق حقق دخلا صافيا بلغ 821.6 مليون دينار بنهاية تشرين الثاني مقارنة مع 723.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع قيمته 97.8 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 13.5 %.
 
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