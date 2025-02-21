الوكيل الإخباري- أكد مدير معهد تدريب مهني عجلون المهندس معتصم القضاة ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون والتي وصلت إلى 95 بالمئة في بعض التخصصات، منها السياحية، فيما بلغت 75 بالمئة في باقي البرامج.

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