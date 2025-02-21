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ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون

ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون
ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون
الجمعة، 21-02-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري-  أكد مدير معهد تدريب مهني عجلون المهندس معتصم القضاة ارتفاع نسبة التشغيل بين خريجي معهد تدريب مهني عجلون والتي وصلت إلى 95 بالمئة في بعض التخصصات، منها السياحية، فيما بلغت 75 بالمئة في باقي البرامج.

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وقال مدير المعهد اليوم الجمعة، إن المعهد استحدث برامج تدريبية جديدة تشمل مجالات التدريب الزراعي، حيث جرى تدريب 75 متدربًا ومتدربة، إضافة إلى برامج التدريب السياحي والفندقي التي التحق بها 125 متدربًا خلال العام الماضي، لافتًا إلى وجود خطة لفتح تخصصات جديدة مثل صيانة الأجهزة الخلوية والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة عجلون الوطنية.

وبين أن مجموع المخصصات التي تلقاها المعهد من مجلس المحافظة منذ عام 2022 وحتى العام الحالي بلغت 475 ألف دينار وجّهت لإنشاء مشاغل جديدة وصيانة مرافق المعهد وتطوير برامج التدريب، مبينا أنه جرى تخصيص 15 ألف دينار هذا العام لإجراء دراسة لإنشاء فرع جديد للمعهد يخدم مناطق عنجرة وكفرنجة وعجلون والقرى المحيطة بها.

وأشار القضاة إلى أن المعهد يضم حاليا 15 مشغلًا تدريبيًا تغطي تخصصات: ميكانيك وكهرباء المركبات، صيانة سيارات الهايبرد، الحدادة واللحام، الكهرباء العامة، النجارة، الفندقة، الحلاقة الرجالية والتجميل، الخياطة، الحرف التقليدية، الحلويات والمعجنات وإدخال البيانات والتكييف والتبريد والألمنيوم، بالإضافة إلى رعاية الأطفال.

يشار إلى أن المعهد تمكن منذ تأسيسه عام 2003 من تخريج نحو 6500 متدرب ومتدربة في أكثر من 14 تخصصًا مطلوبًا في سوق العمل، إذ يواصل تحقيق قصص نجاح متميزة من خلال تأهيل وتدريب الشباب والشابات في المحافظة.

 
gnews

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