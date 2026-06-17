ازدحامات مرورية خانقة في عمّان

وكان رئيس الوزراء قد قرر تأخير بدء الدوام الرسمي إلى الساعة العاشرة صباحاً لتمكين المواطنين من متابعة مباراة المنتخب الوطني ضمن منافسات كأس العالم 2026، الأمر الذي أدى إلى تركز حركة الموظفين والمراجعين في فترة زمنية واحدة، ما تسبب بارتفاع الكثافة المرورية في مختلف مناطق العاصمة.
يُذكر أن المنتخب الوطني الأردني خاض اليوم مواجهة أمام منتخب النمسا ضمن منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026، وسط متابعة جماهيرية واسعة داخل المملكة.
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