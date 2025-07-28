ازدحام مروري خانق في طريق المطار

09:58 ص

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الوكيل الإخباري- شهد طريق المطار باتجاه نفق الملتقى صباح اليوم الاثنين، ازدحاما مروريا خانقا بسبب تعطل مركبة شحن داخل النفق، وفق ما اوضحت مديرية الأمن العام. اضافة اعلان





وقالت إدارة السير في مديرية الأمن العام، إن طريق المطار باتجاه نفق الملتقى يشهد تباطؤ وكثافة مرورية للسير بسبب تعطل مركبة شحن داخل النفق.



وأكدت أن مجموعات السير متواجدة في الموقع لحين الانتهاء من الأثر المروري.



