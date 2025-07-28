ازدحام مروري خانق في طريق المطار

وقالت إدارة السير في مديرية الأمن العام، إن طريق المطار باتجاه نفق الملتقى يشهد تباطؤ وكثافة مرورية للسير بسبب تعطل مركبة شحن داخل النفق.
وأكدت أن مجموعات السير متواجدة في الموقع لحين الانتهاء من الأثر المروري.
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