استئصال ورم يزن 22 كيلوغراما في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري

وقال عبيدات إن المريض كان يعاني من خلل في وظائف الكلى، وارتفاعا في ضغط الدم، وصعوبة في التنفس والحركة، إضافة إلى اضطرابات في النوم، وإن هذا النوع النادر من الأورام يعد تحديا كبيرا نظرا لحجمه الضخم واتصاله بأعضاء حيوية رئيسية في الجسم، مشيرا إلى أن المريض غادر المستشفى وبحالة صحية جيدة وفي طور التعافي.
وأكد مدير المستشفى العميد الطبيب عبدالحميد العدوان أن إجراء مثل هذه العمليات الكبرى في مستشفى طرفي يعكس مستوى الجاهزية العالية والتطور الذي وصلت إليه الخدمات الطبية، ما يسهم في تحسين رعاية المرضى والتخفيف من معاناتهم.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية
-
نقابة الصحفيين تكرم الفائزين بجوائز الحسين ومن أمضوا 25 عاماً عن أعوام 2022–2024
-
اتفاقية لإنشاء نقطة تزويد بالغاز الطبيعي لتعزيز مشروع التوليد السابع
-
الاردن .. تركيب كاميرات مراقبة للتكسي الأصفر لحماية السائق والراكب
-
وزير الخارجية يلتقي وزير الدولة البرلماني ونائب وزير الدفاع الألماني في برلين
-
العلم الأردني يرفرف فوق أعلى قمة في المملكة
-
الأردن يرحب باعتماد اليونسكو قرارا بالإجماع حول القدس القديمة وأسوارها
-
الأمن العام يباشر بلصق وتوزيع العلم الأردني على مركبات المواطنين