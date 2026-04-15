الأربعاء 2026-04-15 11:29 م

استئصال ورم يزن 22 كيلوغراما في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري

الوكيل الإخباري-   أجرى فريق طبي متخصص في قسم الجراحة العامة، برئاسة المقدم الطبيب أحمد محمد عبيدات، عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني (ساركوما) من تجويف البطن لمريض يبلغ من العمر 55 عاما، حيث بلغ وزن الورم 22 كغم، في مستشفى الأمير راشد بن الحسن العسكري بمحافظة إربد.اضافة اعلان


وقال عبيدات إن المريض كان يعاني من خلل  في وظائف الكلى، وارتفاعا في ضغط الدم، وصعوبة في التنفس والحركة، إضافة إلى اضطرابات في النوم، وإن هذا النوع النادر من الأورام يعد تحديا كبيرا نظرا لحجمه الضخم واتصاله بأعضاء حيوية رئيسية في الجسم، مشيرا إلى أن المريض غادر المستشفى وبحالة صحية جيدة وفي طور التعافي.

وأكد مدير المستشفى العميد الطبيب عبدالحميد العدوان أن إجراء مثل هذه العمليات الكبرى في مستشفى طرفي يعكس مستوى الجاهزية العالية والتطور الذي وصلت إليه الخدمات الطبية، ما يسهم في تحسين رعاية المرضى والتخفيف من معاناتهم.
 
 


