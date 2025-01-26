استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية غدا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، استئناف العمل في المنطقة الحرة السورية الأردنية، بدءاً من غد الاثنين.

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وجدد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، التأكيد على موقف الأردن الداعم للأشقاء السوريين ومساعدتهم والمساهمة بإعادة بناء مؤسساتهم وتعزيز عملها.



جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة السورية الأردنية، اليوم الأحد، حيث بُحثت آليات عمل المنطقة، والترتيبات اللازمة لتعزيز عملها، وسبل تسهيل عمل معبري جابر الأردني ونصيب السوري لدعم حركة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.



وترأس القضاة الاجتماع عن الجانب الأردني، ورئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي، إذ ناقشا إمكانية زيادة ساعات الدوام في المعابر الجمركية على مدار الساعة.