 
الخميس 2025-02-20 01:35 م
 

استئناف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 20-02-2025 12:21 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت إدارة أمن الجسور عن استئناف حركة المسافرين المغادرين عبر جسر الملك حسين لهذا اليوم، الخميس الموافق 20 فبراير 2025، وذلك اعتبارًا من الساعة 13:00 وحتى الساعة 16:30.اضافة اعلان


وتنوه إدارة أمن الجسور إلى ضرورة متابعة الصفحة الرسمية على فيسبوك للحصول على آخر التحديثات والمستجدات بشأن حركة المسافرين.

ولأي استفسارات، يمكن التواصل مع إدارة أمن الجسور عبر الرقم 053581030 أو من خلال رسائل الصفحة.
 
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