استئناف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين

وتنوه إدارة أمن الجسور إلى ضرورة متابعة الصفحة الرسمية على فيسبوك للحصول على آخر التحديثات والمستجدات بشأن حركة المسافرين.
ولأي استفسارات، يمكن التواصل مع إدارة أمن الجسور عبر الرقم 053581030 أو من خلال رسائل الصفحة.
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