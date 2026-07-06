استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع سوريا عبر البريد الأردني

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة البريد الأردني، استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية اعتباراً من الأول من تموز الحالي، وذلك بعد اعتماد مكتب التبادل الجديد في مدينة دمشق ضمن شبكة مكاتب التبادل المعتمدة لدى الاتحاد البريدي العالمي.

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