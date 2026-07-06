استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع سوريا عبر البريد الأردني

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، اليوم الاثنين، سيكون البريد الأردني من خلال هذا الاستئناف، بمثابة نقطة الربط الحيوية لنقل الرسائل والطرود البريدية من وإلى سوريا ومختلف دول العالم، عبر الرحلات الجوية المتوفرة، بما يسهم بتعزيز انسيابية الخدمات وتسهيل حركة التبادل.
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