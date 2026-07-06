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استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع سوريا عبر البريد الأردني

البريد الأردني
البريد الأردني
 
الإثنين، 06-07-2026 09:29 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة البريد الأردني، استئناف خدمة التبادل البريدي الدولي مع الجمهورية العربية السورية اعتباراً من الأول من تموز الحالي، وذلك بعد اعتماد مكتب التبادل الجديد في مدينة دمشق ضمن شبكة مكاتب التبادل المعتمدة لدى الاتحاد البريدي العالمي.

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وبحسب بيان لشركة البريد الأردني، اليوم الاثنين، سيكون البريد الأردني من خلال هذا الاستئناف، بمثابة نقطة الربط الحيوية لنقل الرسائل والطرود البريدية من وإلى سوريا ومختلف دول العالم، عبر الرحلات الجوية المتوفرة، بما يسهم بتعزيز انسيابية الخدمات وتسهيل حركة التبادل.

 
 


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