الخميس 2026-01-01 02:01 م

استئناف ضخ المياه في عمّان والزرقاء بعد الانتهاء من صيانة مشروع الديسي

وزارة المياه
وزارة المياه
الخميس، 01-01-2026 12:38 م

الوكيل الإخباري-   استأنفت وزارة المياه صباح الخميس، ضخ وتوزيع المياه في مناطق بمحافظتي عمّان والزرقاء، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المقررة لمشروع الديسي، وذلك لضمان استمرارية تدفق المياه بشكل مستدام.

اضافة اعلان


وقال الناطق باسم وزارة المياه، عمر سلامة،  إن الوزارة ستقوم بضخ كميات مضاعفة من المياه إلى المناطق المتأثرة بتوقف الضخ خلال فترة الصيانة، التي استمرت منذ صباح الأحد الماضي وحتى الخميس، وذلك لتعويض النقص الذي حدث في الإمدادات.


وأضاف سلامة أن التوقف المبرمج أثر على 53 منطقة في محافظتي عمّان والزرقاء، موضحًا أن عملية ضخ المياه ستتم وفقًا للدور المتبع من قبل الوزارة لضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المناطق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

براميل نفط معدّة للتصدير

أسواق ومال النفط يسجل خسائر سنوية تقارب 20% في 2025

فيديو- الضباب يلف بعض مناطق المملكة الأربعاء

الطقس الأرصاد: مدى الرؤية في رأس منيف أقل من 50 مترا

كشف تقرير لغرفة صناعة الأردن، عن أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل تصل إلى أسواق 112 دولة حول العالم. وعدّد التقرير، أبرز الدول التي تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات القطاع وفي مقدم

اقتصاد محلي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية تصل إلى 112 دولة

غ

تكنولوجيا لمواجهة هجمات خفية.. تحديث أمني جديد لـ ChatGPT

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي مسؤول إسرائيلي: نرصد حدثا خطيرا في إيران

ق

فن ومشاهير تخليداً لمسيرتها.. منزل أم كلثوم يتحول إلى متحف - صور

ف

فن ومشاهير إليسا تثير جدلاً بإطلالتها في حفل رأس السنة بمصر - فيديو

الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي قبرص تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي



 






الأكثر مشاهدة