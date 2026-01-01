استئناف ضخ المياه في عمّان والزرقاء بعد الانتهاء من صيانة مشروع الديسي

الوكيل الإخباري- استأنفت وزارة المياه صباح الخميس، ضخ وتوزيع المياه في مناطق بمحافظتي عمّان والزرقاء، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية المقررة لمشروع الديسي، وذلك لضمان استمرارية تدفق المياه بشكل مستدام.

وقال الناطق باسم وزارة المياه، عمر سلامة، إن الوزارة ستقوم بضخ كميات مضاعفة من المياه إلى المناطق المتأثرة بتوقف الضخ خلال فترة الصيانة، التي استمرت منذ صباح الأحد الماضي وحتى الخميس، وذلك لتعويض النقص الذي حدث في الإمدادات.