استئناف ضخ المياه في عمّان والزرقاء بعد الانتهاء من صيانة مشروع الديسي

وقال الناطق باسم وزارة المياه، عمر سلامة، إن الوزارة ستقوم بضخ كميات مضاعفة من المياه إلى المناطق المتأثرة بتوقف الضخ خلال فترة الصيانة، التي استمرت منذ صباح الأحد الماضي وحتى الخميس، وذلك لتعويض النقص الذي حدث في الإمدادات.
وأضاف سلامة أن التوقف المبرمج أثر على 53 منطقة في محافظتي عمّان والزرقاء، موضحًا أن عملية ضخ المياه ستتم وفقًا للدور المتبع من قبل الوزارة لضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المناطق.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي
-
رئـيـس الـوزراء: عـام خـيــر وبـركة على أردننـا الغـالـي
-
صدور تعليمات معدّلة لتنظيم عرض منتجات التبغ في أماكن البيع
-
اتفاقية تعاون سياحي بين الأردن وأوزبكستان
-
نشر الأسس المعدلة لتخصيص واستعمال الموارد المائية في وادي الأردن
-
صدور المعدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية
-
بلديات تكثف جهودها لمواجهة المنخفض الجوي غدًا
-
مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة و"أوبيلوس"