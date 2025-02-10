 
الإثنين 2025-02-10 09:12 م
 

استبدال 2010 عدادات مياه في المفرق

عداد مياه
عدادات مياه
الإثنين، 10-02-2025 07:56 م

الوكيل الإخباري-    قال مديرة مشروع استبدال عدادات المياه في محافظة المفرق المهندسة فاتن الخريشا، إنه تم استبدال 2010 عدادات مياه ضمن اختصاص إدارة مياه المفرق منذ بدء تنفيذ المشروع نهاية الشهر الماضي لغاية الآن.

اضافة اعلان


وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن عملية استبدال العدادات القديمة بدأت في مناطق الزعتري ومنشية السلطة والباعج ومشرف الباعح، إضافة إلى مناطق سما السرحان وسميا ورباع ومغير السرحان.


وبينت الخريشا أن مشروع الاستبدال والذي يشمل 30 ألف عداد في مناطق اختصاص إدارة مياه المفرق والتي تشمل ألوية قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية وبلعما، يأتي ضمن مشروع استبدال العدادات في محافظات إقليم الشمال بهدف تقليل الفاقد.


وأوضحت أن المشروع سيكون على مرحلتين وممول من جهتين هما الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون العمل فيهما بالتوازي في إدارة مياه المفرق وإدارة مياه البادية الشمالية، حيث سيتم استبدال كافة عدادات المياه العاملة في مناطق اختصاص الإدارتين.
 

 
gnews

أحدث الأخبار

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة

أخبار محلية طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /81 تباشر أعمالها

الملك يصل ولاية ماساتشوستس لبحث فرص تطوير شراكات مع الأردن

أخبار محلية الملك يصل ولاية ماساتشوستس لبحث فرص تطوير شراكات مع الأردن

الأمم المتحدة

عربي ودولي الأمم المتحدة: نريد التأكد من تنفيذ اتفاق غزة بالكامل

جانب من اطلاق استراتيجية الهوية الترويجية

عربي ودولي سلطنة عمان تطلق استراتيجية الهوية الترويجية

محمود عباس

فلسطين السلطة الفلسطينية تجري تغييرات في صرف رواتب الأسرى

عداد مياه

أخبار محلية استبدال 2010 عدادات مياه في المفرق

تعبيرية

أسواق ومال تراجع الاسترليني أمام الدولار واليورو

مديرية صحة إربد

أخبار محلية مدير صحة إربد: دمج 10 مراكز فرعية بمراكز أولية وشاملة



 




الأكثر مشاهدة