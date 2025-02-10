استبدال 2010 عدادات مياه في المفرق

وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن عملية استبدال العدادات القديمة بدأت في مناطق الزعتري ومنشية السلطة والباعج ومشرف الباعح، إضافة إلى مناطق سما السرحان وسميا ورباع ومغير السرحان.
وبينت الخريشا أن مشروع الاستبدال والذي يشمل 30 ألف عداد في مناطق اختصاص إدارة مياه المفرق والتي تشمل ألوية قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية وبلعما، يأتي ضمن مشروع استبدال العدادات في محافظات إقليم الشمال بهدف تقليل الفاقد.
وأوضحت أن المشروع سيكون على مرحلتين وممول من جهتين هما الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون العمل فيهما بالتوازي في إدارة مياه المفرق وإدارة مياه البادية الشمالية، حيث سيتم استبدال كافة عدادات المياه العاملة في مناطق اختصاص الإدارتين.
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