استبدال 2010 عدادات مياه في المفرق

الوكيل الإخباري- قال مديرة مشروع استبدال عدادات المياه في محافظة المفرق المهندسة فاتن الخريشا، إنه تم استبدال 2010 عدادات مياه ضمن اختصاص إدارة مياه المفرق منذ بدء تنفيذ المشروع نهاية الشهر الماضي لغاية الآن.

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وأضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، أن عملية استبدال العدادات القديمة بدأت في مناطق الزعتري ومنشية السلطة والباعج ومشرف الباعح، إضافة إلى مناطق سما السرحان وسميا ورباع ومغير السرحان.



وبينت الخريشا أن مشروع الاستبدال والذي يشمل 30 ألف عداد في مناطق اختصاص إدارة مياه المفرق والتي تشمل ألوية قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية وبلعما، يأتي ضمن مشروع استبدال العدادات في محافظات إقليم الشمال بهدف تقليل الفاقد.