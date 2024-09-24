استبدال 30 ألف عداد مياه بالمفرق والبادية الشمالية

وأضافت أن مشروع الاستبدال يأتي ضمن مشروع استبدال العدادات في محافظات إقليم الشمال، بهدف تقليل الفاقد المائي.
وبينت الخريشا، أن المشروع في محافظة المفرق سيكون على مرحلتين وممول من جهتين هما الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون العمل فيهما بالتوازي في إدارة مياه المفرق وإدارة مياه البادية الشمالية، حيث سيتم استبدال كافة عدادات المياه العاملة في مناطق اختصاص الإدارتين.
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