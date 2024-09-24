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استبدال 30 ألف عداد مياه بالمفرق والبادية الشمالية

عداد مياه
عداد مياه
الثلاثاء، 24-09-2024 11:40 م
الوكيل الإخباري-    أكدت مديرة مشروع استبدال عدادات المياه في محافظة المفرق المهندسة فاتن الخريشا، أنه جرى توريد 30 ألف عداد مياه جديد لغايات البدء بمشروع استبدال العدادات العاملة في إدارتي مياه المفرق والبادية الشمالية.اضافة اعلان


وأضافت أن مشروع الاستبدال يأتي ضمن مشروع استبدال العدادات في محافظات إقليم الشمال، بهدف تقليل الفاقد المائي.

وبينت الخريشا، أن المشروع في محافظة المفرق سيكون على مرحلتين وممول من جهتين هما الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون العمل فيهما بالتوازي في إدارة مياه المفرق وإدارة مياه البادية الشمالية، حيث سيتم استبدال كافة عدادات المياه العاملة في مناطق اختصاص الإدارتين.
 
gnews

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