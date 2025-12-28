استثمارات جديدة بـ 191 مليون دينار في منطقة الملك الحسين بن طلال

وقالت الدغمي اليوم الأحد، إن الاستثمارات المستقطبة شملت 15 مصنعًا جديدًا يُتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 5587 فرصة عمل دائمة، مشيرة إلى أن هذا الحجم من الاستثمارات غير مسبوق في تاريخ المنطقة ويمثل قفزة نوعية في مسارها الاستثماري.
وأضافت أن إجمالي عدد الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بلغ 81 استثمارًا، بحجم استثماري يصل إلى 830 مليون دينار، وبلغ المجموع الكلي للعمالة في المنطقة 1870 فرصة عمل، 70 بالمئة منها لأبناء المفرق، موضحة أن العمالة المتوقعة من المشاريع قيد الإنشاء والتصميم في المنطقة يبلغ 7370 فرصة عمل.
وأشارت الدغمي إلى أن المنطقة تحتضن 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 175 ميغاواط، تُعد من بين الأكبر على مستوى المملكة، مبينة أن نسبة إشغال جميع المشاريع تبلغ نحو 38 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع الصناعي.
وأكدت الدغمي أن النمو بحجم الاستثمارات يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الاستراتيجي للمنطقة وقربها من الحدود مع سوريا والعراق والسعودية، ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها شركة تطوير المفرق، إلى جانب قانون البيئة الاستثمارية الذي يمنح المناطق التنموية مزايا تشجيعية لإقامة الاستثمارات.
