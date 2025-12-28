الأحد 2025-12-28 09:35 م

استثمارات جديدة بـ 191 مليون دينار في منطقة الملك الحسين بن طلال

استثمارات جديدة بـ 191 مليون دينار في منطقة الملك الحسين بن طلال
استثمارات جديدة بـ 191 مليون دينار في منطقة الملك الحسين بن طلال
الأحد، 28-12-2025 07:52 م
الوكيل الإخباري-   استقطبت منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية خلال العام الحالي استثمارات جديدة بقيمة 191 مليون دينار، وفقًا للمديرة العامة لشركة تطوير المفرق، ليزا الدغمي.اضافة اعلان


وقالت الدغمي اليوم الأحد، إن الاستثمارات المستقطبة شملت 15 مصنعًا جديدًا يُتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 5587 فرصة عمل دائمة، مشيرة إلى أن هذا الحجم من الاستثمارات غير مسبوق في تاريخ المنطقة ويمثل قفزة نوعية في مسارها الاستثماري.

وأضافت أن إجمالي عدد الاستثمارات في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بلغ 81 استثمارًا، بحجم استثماري يصل إلى 830 مليون دينار، وبلغ المجموع الكلي للعمالة في المنطقة 1870 فرصة عمل، 70 بالمئة منها لأبناء المفرق، موضحة أن العمالة المتوقعة من المشاريع قيد الإنشاء والتصميم في المنطقة يبلغ 7370 فرصة عمل.

وأشارت الدغمي إلى أن المنطقة تحتضن 4 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 175 ميغاواط، تُعد من بين الأكبر على مستوى المملكة، مبينة أن نسبة إشغال جميع المشاريع تبلغ نحو 38 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع الصناعي.

وأكدت الدغمي أن النمو بحجم الاستثمارات يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الموقع الاستراتيجي للمنطقة وقربها من الحدود مع سوريا والعراق والسعودية، ما يجعلها نقطة جذب للمستثمرين، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي تقدمها شركة تطوير المفرق، إلى جانب قانون البيئة الاستثمارية الذي يمنح المناطق التنموية مزايا تشجيعية لإقامة الاستثمارات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو إلى احترام وحدة وسيادة الصومال

مدارس تؤجل دوامها للساعة 9:30 صباحاً غداً الاثنين

أخبار محلية مدارس تؤجل دوامها للساعة 9:30 صباحاً غداً الاثنين

توضيح هام من التعليم العالي حول تأجيل دوام الجامعات

أخبار محلية توضيح هام من التعليم العالي حول تأجيل دوام الجامعات

ل

أخبار محلية بلدية رابية الكورة تمدد دوام ضريبة الأبنية حتى 5 مساء

آبار مياه الأمطار في الكورة نموذج للعمل الخيري المستدام

أخبار محلية آبار مياه الأمطار في الكورة نموذج للعمل الخيري المستدام

ي

أخبار محلية أوقاف الكورة تعقد اختبارات المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

تونس تدين اعتراف اسرائيل بإقليم أرض الصومال

عربي ودولي تونس تدين اعتراف اسرائيل بإقليم أرض الصومال

استثمارات جديدة بـ 191 مليون دينار في منطقة الملك الحسين بن طلال

أخبار محلية استثمارات جديدة بـ 191 مليون دينار في منطقة الملك الحسين بن طلال



 






الأكثر مشاهدة