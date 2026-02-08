"استثمار أموال الضمان" يحتفي بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة

الوكيل الإخباري- نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي احتفالا وطنيا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وذكرى الوفاء والبيعة، عبّر خلاله عن اعتزازه بهذه المناسبات الوطنية التي تجسّد معاني الانتماء والولاء للعرش الهاشمي، وتكرّس دلالاتها الوطنية الجامعة.

