الإثنين 2026-02-09 12:44 ص

"استثمار أموال الضمان" يحتفي بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة

الأحد، 08-02-2026 11:36 م

الوكيل الإخباري-    نظم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي احتفالا وطنيا بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، وذكرى الوفاء والبيعة، عبّر خلاله عن اعتزازه بهذه المناسبات الوطنية التي تجسّد معاني الانتماء والولاء للعرش الهاشمي، وتكرّس دلالاتها الوطنية الجامعة.

وبحسب بيان للصندوق، اليوم الأحد، قال رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إن هذه المناسبات تمثل محطات وطنية عميقة الدلالة، يستذكر فيها الأردنيون النهج الهاشمي الأصيل الذي أرسى دعائمه جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والقائم على الحكمة والاستقرار والعمل الجاد، وهو النهج الذي يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني قيادته برؤية ثاقبة مكّنت الأردن من مواصلة مسيرته بثبات رغم مختلف التحديات.

 
 


