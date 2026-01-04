استثمار جديد في "الطفيلة الصناعية" بقيمة 10 ملايين دينار يوفر 200 فرص عمل

الوكيل الإخباري- وقعت شركتا المدن الصناعية الأردنية، والماس لصناعة السجاد والموكيت، اليوم الأحد، اتفاقية استثمار في مدينة الطفيلة الصناعية، بقيمة 10ملايين دينار، ستوفر نحو 200 فرصة عمل في مختلف مراحله التشغيلية.

وبحسب بيان لشركة المدن الصناعية، سيقام الاستثمار الجديد على مساحة 28 دونما، وسيتخصص بصناعة السجاد والموكيت.



وقال مدير عام شركة المدن الصناعية بالوكالة، عدي عبيدات، أن عدد الاستثمارات الصناعية في مدينة الطفيلة الصناعية بلغ حتى اليوم 25 شركة صناعية، بحجم استثمار يتجاوز 109 ملايين دينار، توفر نحو 800 فرصة عمل.



وأوضح أن المدينة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة، ما أسهم في تعزيز كفاءتها التشغيلية وزيادة جاذبيتها الاستثمارية، وترسيخ دورها ضمن منظومة المدن الصناعية الأردنية في دعم التنمية الاقتصادية المتوازنة، وتحفيز النمو الصناعي في المحافظات.



وقال عبيدات إن الاستثمار الجديد يعد نوعيا، ويعكس الثقة المتزايدة بالبيئة الاستثمارية في المدن الصناعية الأردنية، خاصة في مدينة الطفيلة الصناعية، إذ سيوفر المئات من فرص العمل لأبناء المحافظة المتميزة بموقعها الجغرافي ومواردها البشرية بما يسهم في دعم سوق العمل المحلية، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الطفيلة.



وبين أن الاستثمار الجديد، جاء ثمرة للحوافز الحكومية الأخيرة الموجهة لدعم القطاع الصناعي والاستثمارات في مدينة الطفيلة الصناعية، والتي تضمنت خصومات على أسعار الكهرباء وتخفيضات على أسعار البيع والإيجار، إضافة إلى إشراكها ببرامج الفروع الإنتاجية ومنح خصومات بنسبة 50 بالمئة على تكاليف المناولة في ميناء الحاويات بالعقبة.



من جهته، ثمن مدير عام شركة الماس لصناعة السجاد والموكيت محمود أبو العينين، جهود شركة المدن الصناعية الأردنية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الصناعية، مشيدا بالإجراءات التنظيمية المتبعة والبنية التحتية المتكاملة التي تتمتع بها مدينة الطفيلة الصناعية التي تعد عاملًا رئيسا في نجاح الاستثمارات المتخصصة بصناعة السجاد والموكيت.



وكان مجلس الوزراء أقر حزمة حوافز استثمارية إضافية مطلع العام الماضي لمدينة الطفيلة الصناعية، تشمل تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 بالمئة، ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير بدلا من 10 دنانير، إضافة إلى منح الشركات والمصانع الجديدة في المدينة كهرباء مجانية لـ 3 سنوات، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية الممنوحة سابقا للمدينة.



وتستهدف الاستثمارات الصناعية الجديدة، تخفيض سعر المتر المربع للاستثمارات التي ترغب بشراء مساحات تزيد على 20 دونما في حين يمنح القرار الشركات الصناعية التي تنشأ أو تسجل في مدينة الطفيلة الصناعية خلال سنة من صدور القرار كهرباء مجانية لـ3 سنوات.