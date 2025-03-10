استثمار صيني لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية في الاردن

وتمت الموافقة على المشروع على أرض مساحتها 30 دونماً، التي تم استئجارها بعقد من وزارة الأوقاف، حيث ستعود ملكيتها إليها بعد انتهاء مدة الإيجار من قبل المستثمر.
وأكد مدير أوقاف المزار الجنوبي، الدكتور أحمد الشمايلة، اليوم الاثنين أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز السياحة في اللواء ويعزز من نشاط السوق المحلي، ويعمل على تنمية المجتمع من خلال توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
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