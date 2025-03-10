استثمار صيني لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية في الاردن

الوكيل الإخباري- استقطبت بلدية مؤتة والمزار الجنوبي، بدعم من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مستثمراً صينياً لإنشاء مدينة ألعاب ترفيهية في لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك، بتكلفة تقديرية تبلغ 3 ملايين دينار.

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وتمت الموافقة على المشروع على أرض مساحتها 30 دونماً، التي تم استئجارها بعقد من وزارة الأوقاف، حيث ستعود ملكيتها إليها بعد انتهاء مدة الإيجار من قبل المستثمر.