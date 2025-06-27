استحداث برنامج بكالوريوس "العلاقات العامة والإعلان" في جامعة الزرقاء

وقال عميد كلية الإعلام في الجامعة الدكتور أمجد الصفوري، إن قرار المجلس بالموافقة على استحداث برنامج البكالوريوس في العلاقات العامة والإعلان في الجامعة يشكل محطة هامة في مسيرة الجامعة العلمية، وخطوة متقدمة ضمن استراتيجيتها لتأهيل كوادر إعلامية قادرة على خوض تحديات العصر الرقمي بثقة واقتدار، وتعكس الرؤية الطموحة نحو تطوير التعليم الإعلامي وتلبية متطلبات سوق العمل المتجددة.
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