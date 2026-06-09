استحداث تخصصات جديدة في جامعة الحسين بن طلال

08:32 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي استحداث عدد من التخصصات الأكاديمية والمهنية الجديدة في جامعة الحسين بن طلال، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2026/2027. اضافة اعلان





وشملت التخصصات بكالوريوس إدارة الطعام والشراب في كلية البترا للسياحة والآثار والدبلوم المتوسط في خدمات الضيافة في الكلية التقنية والدبلوم المتوسط في فن الطهي في الكلية التقنية والدبلوم المتوسط في الأبنية الخضراء في الكلية التقنية.



وأكد رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة أن موافقة مجلس التعليم العالي على هذه التخصصات تمثل خطوة نوعية في مسيرة الجامعة التطويرية، وتعكس حرصها المستمر على مواءمة برامجها الأكاديمية مع متطلبات التنمية الوطنية واحتياجات سوق العمل.



وقال الخرابشة إن الجامعة تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة ونوعية تسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفايات المهنية والتطبيقية المطلوبة، وتعزز فرص التشغيل والريادة لدى الشباب، كما أن التخصصات المستحدثة جاءت بعد دراسات معمقة لاحتياجات السوق، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات الدولة في دعم التعليم التقني والمهني." وأضاف أن الجامعة ماضية في تطوير بيئتها التعليمية وتوسيع قاعدة برامجها الأكاديمية والتقنية، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية وطنية رائدة تخدم أبناء محافظة معان والأقاليم الجنوبية والمملكة بشكل عام.



يُذكر أن جامعة الحسين بن طلال تواصل تنفيذ خططها الرامية إلى تحديث برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات نوعية تلبي متطلبات المستقبل، وتسهم في رفد سوق العمل بكفاءات مؤهلة وقادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً.





