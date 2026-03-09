استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزمية بمستشفى المفرق

وقال المستشفى في بيان اليوم الاثنين، ان استحداث عيادة الامراض الرثوية والروماتيزمية من شأنها ان توفر علاجا متكاملا للمرضى من ناحية الفحوص الطبية والعلاجية.
وأضاف، ان العيادة النوعية الجديدة سيكون لها آثار إيجابية من خلال تخفيف عبء السفر ومعاناة التحويل لمستشفيات مركزية للمراجعين والمرضى في مستشفى المفرق الحكومي، مشيرا الى أن من شأن هذه العيادة الارتقاء بالخدمات الصحية في المستشفى وتحقيق اعلى درجات التميز والتقدم لخدمة المرضى وتحسين الخدمات الطبية من خلال توفير عيادات اختصاصية فرعية.
-
أخبار متعلقة
-
نقل الملحقية الثقافية الأردنية إلى مقر السفارة في القاهرة
-
وزير الزراعة يستقبل السفير الكندي
-
الأمير مرعد بن رعد يزور مصابين عسكريين في إربد
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفيتنامي
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
"سلطة العقبة" تعلن عن حزمة من الحوافز الاستثمارية والتنظيمية
-
الأردن يعزي باستشهاد اثنين من مُنتسِبي القوات المسلحة الإماراتية
-
الملك: إسرائيل تسعى لإذكاء نيران الصراع ومواصلة اعتداءاتها على غزة والضفة