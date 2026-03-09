استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزمية بمستشفى المفرق

الوكيل الإخباري - استحدث مستشفى المفرق الحكومي اليوم الاثنين عيادة جديدة متخصصة بالأمراض الرثوية والروماتيزمية. اضافة اعلان





وقال المستشفى في بيان اليوم الاثنين، ان استحداث عيادة الامراض الرثوية والروماتيزمية من شأنها ان توفر علاجا متكاملا للمرضى من ناحية الفحوص الطبية والعلاجية.



وأضاف، ان العيادة النوعية الجديدة سيكون لها آثار إيجابية من خلال تخفيف عبء السفر ومعاناة التحويل لمستشفيات مركزية للمراجعين والمرضى في مستشفى المفرق الحكومي، مشيرا الى أن من شأن هذه العيادة الارتقاء بالخدمات الصحية في المستشفى وتحقيق اعلى درجات التميز والتقدم لخدمة المرضى وتحسين الخدمات الطبية من خلال توفير عيادات اختصاصية فرعية.