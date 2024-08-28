استحداث مسار نقل يربط جبل النزهة بمحطة طارق

وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن المسار الذي يحمل رقم 66 بدأ تشغيله أمس الثلاثاء، ويربط مناطق جبل النزهة وضاحية الأمير حسن بمحطة طارق الباص سريع التردد مروراً بمستشفى الأمير حمزة.
وأضافت الشركة المملوكة بالكامل لأمانة عمّان، أن المسار ينطلق من دوار النزهة، ثم جسر النزهة، ودوار الضاحية، وإشارات إقليم الوسط، وإشارات مستشفى الأمير حمزة، وشارع الأمير حمزة، ثم محطة طارق، مشيرة إلى أن المسار تخدمه حافلة واحدة تنطلق كل 20 دقيقة من كل اتجاه.
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