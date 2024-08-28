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استحداث مسار نقل يربط جبل النزهة بمحطة طارق

مسار جديد يخدم منطقة جبل النزهة
مسار جديد يخدم منطقة جبل النزهة
الأربعاء، 28-08-2024 06:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، عن استحداث مسار جديد يخدم منطقة جبل النزهة وضاحية الأمير حسن.اضافة اعلان


وقالت في بيان اليوم الأربعاء، إن المسار الذي يحمل رقم 66 بدأ تشغيله أمس الثلاثاء، ويربط مناطق جبل النزهة وضاحية الأمير حسن بمحطة طارق الباص سريع التردد مروراً بمستشفى الأمير حمزة.

وأضافت الشركة المملوكة بالكامل لأمانة عمّان، أن المسار ينطلق من دوار النزهة، ثم جسر النزهة، ودوار الضاحية، وإشارات إقليم الوسط، وإشارات مستشفى الأمير حمزة، وشارع الأمير حمزة، ثم محطة طارق، مشيرة إلى أن المسار تخدمه حافلة واحدة تنطلق كل 20 دقيقة من كل اتجاه.
 
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