الثلاثاء 2026-07-07 12:19 م

استحداث منصب مساعد عميد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في البلقاء التطبيقية

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية، وبعد موافقة مجلس العمداء، عن استحداث منصب أكاديمي جديد تحت مسمى "مساعد عميد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".اضافة اعلان


ويأتي استحداث المنصب ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى جعل الذكاء الاصطناعي محورا أساسيا في تطوير العملية التعليمية والإدارية داخل الجامعة بما يشمل جميع الكليات.

وأكد رئيس الجامعة أحمد فخري العجلوني، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الجامعة ماضية في تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي بشكل مؤسسي شامل داخل جميع الكليات من خلال تمكين مساعدي العمداء في مختلف الكليات من قيادة جهود التحول الرقمي وتطبيقاته، بما يضمن تكامل العمل الأكاديمي والإداري ورفع كفاءته.

وأضاف، إن الجامعة تعمل على دمج مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف البرامج والتخصصات الأكاديمية، بما يتيح للطلبة اكتساب مهارات رقمية متقدمة ويعزز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلي، مؤكدا أن هذا التوجه سيتم تطبيقه عبر مختلف الكليات بشكل موحد ومنظم.

وبين أن استحداث المنصب يمثل ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمي داخل الجامعة من خلال توظيف الحلول التقنية الحديثة في التعليم والإدارة ورفع كفاءة العمليات وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية.

وأشار العجلوني إلى أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها التطويرية التي تضع الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صميم أولوياتها المستقبلية، بما يعكس توجهها نحو بيئة جامعية أكثر ابتكارا وتطورا، تقوم على دمج الذكاء الاصطناعي في جميع الكليات ضمن إطار مؤسسي شامل.
 
 


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