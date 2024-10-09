استخدام حافلات التردد السريع وباص عمان مجانا لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد كوريا

12:11 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، الأربعاء، أن استخدام حافلات التردد السريع وباص عمان سيكون مجانا لحاملي تذاكر مباراة المنتخب ضد كوريا الجنوبية. اضافة اعلان





وقالت الشركة، على منصة "فيسبوك"، إن ذلك جاء بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، تشجيعا للنشامى وتسهيلا على الجمهور حضور مباراة المنتخب الخميس ضمن تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2026.

