استخدام حافلات التردد السريع وباص عمان مجانا لحاملي تذاكر مباراة النشامى ضد كوريا

وقالت الشركة، على منصة "فيسبوك"، إن ذلك جاء بالتعاون مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، تشجيعا للنشامى وتسهيلا على الجمهور حضور مباراة المنتخب الخميس ضمن تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم 2026.
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