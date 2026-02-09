استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن

وأضاف فريحات ، أن الباحثين الذي سيزرون منازل المواطنين، سيحملون باجات مخصصة لتعداد 2026 معززة برمز إلكتروني (QR Code) يتم مسحه من خلال المواطنين لإظهار كافة بيانات الباحث والتأكد من هويته، مشيرا إلى أن كافة بيانات المواطنين محمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، ولن يتم إفشائها لأي سبب كان.
وأوضح، أن هناك بيانات سيتم جمعها من المواطنين، وأخرى موجودة بالأصل على الجهاز اللوحي للباحث، مستقاة من الجهات الإدارية، بهدف التأكد منها ومن دقة البيانات وتوافقها مع السجلات الإدارية، بما يضمن الوصول إلى نتائج أكثر دقة للتعداد.
وكانت الإحصاءات العامة قالت، سابقا، إنّ التعداد السكاني وصل إلى المرحلة الثالثة من أصل أربع مراحل، مرجحًا الانتهاء من هذه المرحلة في حزيران المقبل، حيث إنّ عدد سكان الأردن يبلغ قرابة 12 مليون نسمة، يشكل الأردنيون منهم نحو 70%.
وأشار فريحات، إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الحصر، التي سيقوم خلالها الباحثين بزيارات المواطنين وأخذ بعض البيانات دون الحاجة إلى دخول المنازل، بهدف جمع البيانات اللازمة لتلك المرحلة، وتمهيد الطريق للمرحلة الرابعة والأخيرة من التعداد، وهي العد النهائي، والتي سيتم خلالها زيارة المنازل والدخول إليها من قبل الباحثين.
