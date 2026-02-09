الإثنين 2026-02-09 06:34 م

استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن

دائرة الإحصاءات العامة
دائرة الإحصاءات العامة
 
الإثنين، 09-02-2026 06:23 م

الوكيل الإخباري-   قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، الاثنين، إنّ الدائرة عدلت من منهجية التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 بحيث سيتم استخدام نظام العد الذاتي لأول مرة في التاريخ الإحصائي للأردن، وسيتيح العد الذاتي للمواطنين من إدخال بياناتهم بشكل ذاتي ومباشر عبر رابط مخطط لهذه الغاية، دون الحاجة إلى زيارتهم ميدانيا من قبل الباحثين.

اضافة اعلان


وأضاف فريحات ، أن الباحثين الذي سيزرون منازل المواطنين، سيحملون باجات مخصصة لتعداد 2026 معززة برمز إلكتروني (QR Code) يتم مسحه من خلال المواطنين لإظهار كافة بيانات الباحث والتأكد من هويته، مشيرا إلى أن كافة بيانات المواطنين محمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، ولن يتم إفشائها لأي سبب كان.


وأوضح، أن هناك بيانات سيتم جمعها من المواطنين، وأخرى موجودة بالأصل على الجهاز اللوحي للباحث، مستقاة من الجهات الإدارية، بهدف التأكد منها ومن دقة البيانات وتوافقها مع السجلات الإدارية، بما يضمن الوصول إلى نتائج أكثر دقة للتعداد.


وكانت الإحصاءات العامة قالت، سابقا، إنّ التعداد السكاني وصل إلى المرحلة الثالثة من أصل أربع مراحل، مرجحًا الانتهاء من هذه المرحلة في حزيران المقبل، حيث إنّ عدد سكان الأردن يبلغ قرابة 12 مليون نسمة، يشكل الأردنيون منهم نحو 70%.


وأشار فريحات، إلى أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الحصر، التي سيقوم خلالها الباحثين بزيارات المواطنين وأخذ بعض البيانات دون الحاجة إلى دخول المنازل، بهدف جمع البيانات اللازمة لتلك المرحلة، وتمهيد الطريق للمرحلة الرابعة والأخيرة من التعداد، وهي العد النهائي، والتي سيتم خلالها زيارة المنازل والدخول إليها من قبل الباحثين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية استخدام نظام العد الذاتي في تعداد 2026 لأول مرة في تاريخ الأردن

اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العاملين بالكهرباء" ومجمع "سونلغاز" الجزائري

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية نقابة المهندسين تطلق حلقات نقاشية لتعزيز البنية التحتية واستدامتها

ب

طب وصحة دواء ثوري جديد يحفز السرطان على الانتحار الذاتي

ب

أخبار الشركات "زين" تُطلق موجة جديدة من الابتكار والاستثمار الجريء في فعالية Demo Day Zain

ب

عربي ودولي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: تخفيف تخصيب اليورانيوم مرتبط برفع العقوبات

"تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة

أخبار محلية "تربية الجامعة" تتصدر دورة الأيام الأولمبية الرابعة

ا

أخبار محلية برنامج "حكيم" يصل إلى 453 منشأة صحية حكومية



 






الأكثر مشاهدة