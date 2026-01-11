الأحد 2026-01-11 12:35 ص

استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية
استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية
 
الأحد، 11-01-2026 12:04 ص

الوكيل الإخباري-   عقد مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، اليوم السبت، اجتماعا للمجلس الاستشاري والإداري، بحضور رؤساء اللجان الكشفية والتطوعية والبيئية، وبمشاركة 18 شابا وشابة من أعضاء المركز لمناقشة لأنشطة والبرامج التي يعتزم المركز تنفيذها خلال عام 2026.

اضافة اعلان


وقدمت كل من الدكتورة فاطمة خريسات وعبد القادر ملحم شرحا حول دور المجلس الاستشاري والإداري ورؤساء اللجان المختلفة في المركز، مؤكدين أهمية اللجان في دعم العمل الشبابي وتعزيز دور المركز في خدمة الشباب والمجتمع المحلي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

أخبار محلية استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

أخبار محلية محافظ الكرك يطمئن على عامل أُصيب أثناء واجبه خلال المنخفض الجوي

وزارة الشباب

أخبار محلية العدوان يشارك في اجتماعات وزراء الشباب العرب في القاهرة

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية الأوقاف تعقد اختبارات التلاوة والتجويد لحفظ القرآن في الرمثا

منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة: أوضاع إنسانية وصحية كارثية في غزة

عربي ودولي الصحة العالمية: السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية التلفزيون الأردني يبث مقابلة خاصَّة مع رئيس الوزراء

الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

أخبار محلية الأمير عمر بن فيصل يرعى حفل تكريم الرياضات الإلكترونية 2025

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الجيش يحبط تهريب مواد مخدّرة بوساطة طائرة مسيّرة



 






الأكثر مشاهدة