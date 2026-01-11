استشاري شباب كفر الماء يناقش برامجه التطوعية

الوكيل الإخباري- عقد مركز شباب وشابات كفر الماء المدمج، اليوم السبت، اجتماعا للمجلس الاستشاري والإداري، بحضور رؤساء اللجان الكشفية والتطوعية والبيئية، وبمشاركة 18 شابا وشابة من أعضاء المركز لمناقشة لأنشطة والبرامج التي يعتزم المركز تنفيذها خلال عام 2026.

اضافة اعلان