استطلاع: أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 54% من أفراد العينة الوطنية و53% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 37% من العينة الوطنية و43% من قادة الرأي يرون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ. ويعزو 68% من الذين يرون الاتجاه الإيجابي ذلك إلى الأمن والاستقرار، فيما أشار 8% إلى تحسن الأوضاع بشكل عام.
ثقة متزايدة بالحكومة
وبيّنت النتائج ارتفاع تقييم أداء الحكومة مقارنة باستطلاع تشكيلها، حيث يرى 69% من قادة الرأي و62% من العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقابل 52% و54% على التوالي عند التشكيل.
كما ارتفعت نسبة من يرون أن رئيس الوزراء قادر على تحمل المسؤوليات إلى 75% بين قادة الرأي و64% بين العينة الوطنية، مقارنة بـ55% و57% عند تشكيل الحكومة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 83% من العينة الوطنية يؤيدون الزيارات الميدانية التي ينفذها رئيس الوزراء، فيما يعتقد 60% من قادة الرأي و56% من العينة الوطنية أن الفريق الوزاري قادر على أداء مهامه، بارتفاع ملحوظ عن نتائج الاستطلاع الأول.
وسجلت الثقة بالحكومة الحالية مستويات مرتفعة، إذ بلغت 67% بين قادة الرأي و66% بين العينة الوطنية، فيما يتابع 90% من قادة الرأي و58% من المواطنين أداء الحكومة.
تقييم الخدمات وحرية التعبير
ورأى نحو 70% من المستجيبين أن الحكومة تبذل ما بوسعها لتقديم الخدمات، فيما أفاد أكثر من نصفهم بأنها تستمع لملاحظات المواطنين.
كما أظهرت النتائج تحسناً في مؤشرات حرية التعبير، إذ قال 58% إن المواطنين قادرون على انتقاد الحكومة دون خوف، مقارنة بـ50% في استطلاع سابق.
وفيما يتعلق بإدارة الملفات الإقليمية، ارتفعت نسبة من يرون أن الحكومة قادرة على إدارتها إلى 63%، مقارنة بـ52% قبل عام.
ثقة مرتفعة بالمؤسسات الأمنية
حافظت المؤسسات الأمنية على مستويات ثقة مرتفعة جداً بلغت 99%، فيما سجلت الثقة بالقضاء 86%، وبهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 64%، وبأساتذة الجامعات 76%. في المقابل، بلغت الثقة بمجلس النواب 39% وبالأحزاب السياسية 29%.
الأوضاع الاقتصادية وتوقعات المواطنين
على الصعيد الاقتصادي، قال 10% من الأردنيين إن وضعهم الاقتصادي تحسن خلال العام الماضي، بينما رأى 38% أنه لم يتغير. وتوقع 33% أن تتحسن أوضاع أسرهم خلال العام المقبل، مقابل 31% توقعوا تراجعها.
مشروع النقل المدرسي
أظهر الاستطلاع أن 59% من الأردنيين سمعوا بمبادرة مشروع النقل المدرسي التي أطلقتها الحكومة في آذار 2026، فيما يرى 66% أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الحد من التسرب المدرسي.
كما أشار 81% إلى أن توفير حافلات حديثة وآمنة سيشجع الأهالي، خاصة لإرسال الإناث إلى المدارس البعيدة. وفضّل 65% أن يبقى المشروع مجانياً بالكامل، مقابل 29% أيدوا مساهمة رمزية من الأهالي.
مواقف من الإصلاحات السياسية والانتخابات
فيما يتعلق بالإصلاحات، أيد 54% من العينة الوطنية تعيين رؤساء البلديات بدلاً من انتخابهم، مقابل معارضة أعلى لدى قادة الرأي (54%). كما أيد 55% من المواطنين الإبقاء على مجالس المحافظات.
وبلغت نية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة 39.8%، مقابل 35.7% أعلنوا عدم نيتهم المشاركة.
رضا عن الموقف الأردني من الأزمات الإقليمية
أفاد 83% من الأردنيين بأنهم راضون عن موقف الدولة تجاه الحرب الإسرائيلية-الأميركية-الإيرانية، فيما رأى 69.8% أن غلاء المعيشة وتراجع السياحة أبرز آثارها الاقتصادية على الأردن.
كما أعرب أكثر من 63% عن رضاهم عن إجراءات الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة، في حين أكد أكثر من 90% ثقتهم بجهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.
وعلى صعيد قادة الرأي، اعتبر 72.5% أن دور الأردن في تعزيز الدبلوماسية الإقليمية "مهم للغاية"، فيما رأى 86.5% أن جولات الملك عبدالله الثاني الخليجية أسهمت بشكل كبير في تحسين العلاقات، وأبدى 60.7% ثقة عالية بقدرة الأردن على مواجهة التحديات الإقليمية.
