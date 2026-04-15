استطلاع: أكثر من نصف الأردنيين يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي

الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي العام أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، بعد مرور عام ونصف على تشكيل حكومة رئيس الوزراء جعفر حسّان، أن أكثر من نصف الأردنيين يرون أن الأوضاع في البلاد تسير بالاتجاه الإيجابي.

وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن 54% من أفراد العينة الوطنية و53% من عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 37% من العينة الوطنية و43% من قادة الرأي يرون أنها تسير بالاتجاه الخاطئ. ويعزو 68% من الذين يرون الاتجاه الإيجابي ذلك إلى الأمن والاستقرار، فيما أشار 8% إلى تحسن الأوضاع بشكل عام.



ثقة متزايدة بالحكومة

وبيّنت النتائج ارتفاع تقييم أداء الحكومة مقارنة باستطلاع تشكيلها، حيث يرى 69% من قادة الرأي و62% من العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقابل 52% و54% على التوالي عند التشكيل.



كما ارتفعت نسبة من يرون أن رئيس الوزراء قادر على تحمل المسؤوليات إلى 75% بين قادة الرأي و64% بين العينة الوطنية، مقارنة بـ55% و57% عند تشكيل الحكومة.



وأشار الاستطلاع إلى أن 83% من العينة الوطنية يؤيدون الزيارات الميدانية التي ينفذها رئيس الوزراء، فيما يعتقد 60% من قادة الرأي و56% من العينة الوطنية أن الفريق الوزاري قادر على أداء مهامه، بارتفاع ملحوظ عن نتائج الاستطلاع الأول.



وسجلت الثقة بالحكومة الحالية مستويات مرتفعة، إذ بلغت 67% بين قادة الرأي و66% بين العينة الوطنية، فيما يتابع 90% من قادة الرأي و58% من المواطنين أداء الحكومة.



تقييم الخدمات وحرية التعبير

ورأى نحو 70% من المستجيبين أن الحكومة تبذل ما بوسعها لتقديم الخدمات، فيما أفاد أكثر من نصفهم بأنها تستمع لملاحظات المواطنين.



كما أظهرت النتائج تحسناً في مؤشرات حرية التعبير، إذ قال 58% إن المواطنين قادرون على انتقاد الحكومة دون خوف، مقارنة بـ50% في استطلاع سابق.



وفيما يتعلق بإدارة الملفات الإقليمية، ارتفعت نسبة من يرون أن الحكومة قادرة على إدارتها إلى 63%، مقارنة بـ52% قبل عام.



ثقة مرتفعة بالمؤسسات الأمنية

حافظت المؤسسات الأمنية على مستويات ثقة مرتفعة جداً بلغت 99%، فيما سجلت الثقة بالقضاء 86%، وبهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 64%، وبأساتذة الجامعات 76%. في المقابل، بلغت الثقة بمجلس النواب 39% وبالأحزاب السياسية 29%.



الأوضاع الاقتصادية وتوقعات المواطنين

على الصعيد الاقتصادي، قال 10% من الأردنيين إن وضعهم الاقتصادي تحسن خلال العام الماضي، بينما رأى 38% أنه لم يتغير. وتوقع 33% أن تتحسن أوضاع أسرهم خلال العام المقبل، مقابل 31% توقعوا تراجعها.



مشروع النقل المدرسي

أظهر الاستطلاع أن 59% من الأردنيين سمعوا بمبادرة مشروع النقل المدرسي التي أطلقتها الحكومة في آذار 2026، فيما يرى 66% أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الحد من التسرب المدرسي.



كما أشار 81% إلى أن توفير حافلات حديثة وآمنة سيشجع الأهالي، خاصة لإرسال الإناث إلى المدارس البعيدة. وفضّل 65% أن يبقى المشروع مجانياً بالكامل، مقابل 29% أيدوا مساهمة رمزية من الأهالي.



مواقف من الإصلاحات السياسية والانتخابات

فيما يتعلق بالإصلاحات، أيد 54% من العينة الوطنية تعيين رؤساء البلديات بدلاً من انتخابهم، مقابل معارضة أعلى لدى قادة الرأي (54%). كما أيد 55% من المواطنين الإبقاء على مجالس المحافظات.



وبلغت نية المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة 39.8%، مقابل 35.7% أعلنوا عدم نيتهم المشاركة.



رضا عن الموقف الأردني من الأزمات الإقليمية

أفاد 83% من الأردنيين بأنهم راضون عن موقف الدولة تجاه الحرب الإسرائيلية-الأميركية-الإيرانية، فيما رأى 69.8% أن غلاء المعيشة وتراجع السياحة أبرز آثارها الاقتصادية على الأردن.



كما أعرب أكثر من 63% عن رضاهم عن إجراءات الحكومة للتخفيف من آثار الأزمة، في حين أكد أكثر من 90% ثقتهم بجهود الحكومة في تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي.