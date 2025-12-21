استطلاع: نسب تأييد مرتفعة بين مواطني إقليم الوسط لمشروع مدينة عمرة

الوكيل الإخباري- أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام نفذه مركز نماء للاستشارات الاستراتيجية حول مشروع المدينة الجديدة "مدينة عمرة"، وجود نسب تأييد مرتفعة بين مواطنين من محافظات إقليم الوسط للمشروع وأثره التنموي المرتقب.

وبين الاستطلاع أن 93 بالمئة من المستجيبين أكدوا أن المشروع سيسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، فيما اعتبر 90 بالمئة أنه سيشكل وجهة استثمارية جاذبة، بينما أشار 84 بالمئة إلى دوره في تحسين الوضع الاقتصادي العام على المدى البعيد.



واشار 83 بالمئة من المشاركين إلى أن المشروع سيساعد في تقليل الازدحام السكاني في الأحياء الشعبية، واتفق 80 بالمئة على أنه سيسهم في التخفيف من أزمة السير في المناطق المكتظة.



وأظهرت النتائج أن مستوى الوعي بمشروع المدينة الجديدة في إقليم الوسط متوسط، حيث أجاب 54 بالمئة من الأردنيين بأنهم سمعوا عن المشروع مسبقًا وعند تزويد المشاركين بالشرح الرسمي للمشروع أعرب 80.4 بالمئة عن اعتقادهم بأهمية المشروع نظراً لأهدافه التنموية والاقتصادية.



وبينت النتائج ان غالبية المستجيبين، وبنسبة 90.4 بالمئة، يرون أنه في حال نجاح المشروع، ينبغي التوسع في تنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق أخرى من المملكة.



وعند الاستفسار عن المواقع المقترحة لإقامة مشاريع مشابهة، أشار 28 بالمئة إلى محافظات الجنوب، بدءًا من الطريق الصحراوي باتجاه الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، فيما رأى 21.4 بالمئة ضرورة تنفيذها في مناطق البادية الوسطى والبادية الشرقية.



وأفاد 13 بالمئة بوجوب إقامتها في محافظات الشمال، مع التركيز على قرى إربد والمناطق الواقعة بين جرش وعجلون، بينما أشار 9 بالمئة إلى محافظة الزرقاء، بما في ذلك المناطق الممتدة بين الضليل والأزرق، إلى جانب مناطق أخرى وردت بنسب أقل.



وبالمقابل، شدد 13 بالمئة من المشاركين على أن اختيار الموقع الجغرافي ليس بالأهمية ذاتها، مقارنة بدور المشروع في تحسين الوضع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من الازدحام السكاني والمروري.