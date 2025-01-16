استطلاع: 70% من قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة

الوكيل الإخباري- - أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسان، أن 70 بالمئة من قادة الرأي يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة مقارنة بـ52 بالمئة في استطلاع التشكيل.

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كما أظهرت نتائج الاستطلاع، التي أعلنها رئيس المركز الدكتور حسين المومني، اليوم الخميس، أن 76 بالمئة من عينة قادة الرأي يرون أن رئيس الوزراء كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة خلال الـ100 يوم، مقارنة بـ55 بالمئة في استطلاع التشكيل، فيما بين 55 بالمئة من قادة الرأي أن الفريق الوزاري باستثناء الرئيس كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ 45 بالمئة في استطلاع التشكيل.



وحظيت حكومة الدكتور جعفر حسان بعد مرور 100 يوم على تشكيلها، وفق نتائج الاستطلاع، بنتائج تقييم أعلى من باقي الحكومات السابقة لدى عينة قادة الرأي.



وبحسب نتائج الاستطلاع، فإن أكثر 55 بالمئة من عينة قادة الرأي متفائلون بقدرة الحكومة على تنفيذ خطة إصلاح القطاع العام، و59 بالمئة متفائلون بقدرة الحكومة على تنفيذ رؤية الإصلاح الاقتصادي، و65 بالمئة متفائلون بقدرة الحكومة على إدارة الملفات الإقليمية، و58 بالمئة متفائلون بقدرة الحكومة على استكمال وتعزيز الإصلاحات السياسية.



كما أبدى 59 بالمئة من قادة الرأي تفاؤلهم بالاقتصاد الأردني في ظل الحكومة الحالية، فيما أبدى 58 بالمئة من الأردنيين تفاؤلهم بالاقتصاد الأردني خلال العامين المقبلين.



وأكد 44 بالمئة من أفراد عينة قادة الرأي بحسب نتائج الاستطلاع، أهمية تنفيذ الحكومة للمشاريع الكبرى وخصوصاً في مجالات المياه والنقل والطاقة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، فيما رأى 49 بالمئة أن الحكومة يجب أن تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمار المحلي والأجنبي والانفتاح على قطاعات استثمارية جديدة.