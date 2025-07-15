استعدادات لإطلاق برنامج "بصمة 2025" في المزار الجنوبي

وقال الفقرا إن البرنامج، الذي يُقام كل صيف بإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم، يستهدف فئة معينة من الطلاب الذين أنهوا متطلبات الصف التاسع الأساسي، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلبة في مجالات متعددة ومتنوعة ثقافية وعلمية وفنية، وتجسيد محكّات التفكير المختلفة للوصول إلى المواهب والإبداعات الكامنة داخلهم، مما ينعكس إيجابًا على حياتهم اليومية.
وأوضح المحاور الرئيسية التي يسير عليها النهج العام في توظيف مثل هذه المشاريع والبرامج، وما لها من دور كبير في صقل شخصية الطالب وتوجيه بوصلته في الطريق الصحيح والقويم، ليكون عنصرًا فاعلًا في بناء الأجيال ورافدًا للوطن نحو التقدم والازدهار.
وأكد الفقرا ضرورة الجدية في العمل، واختيار القائمين على هذا العمل على أساس الكفاءة والاقتدار والخبرة، لتكون المخرجات قدر ما هو مأمول، مثمّنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في هذا المجال، وتحمل الأعباء والمسؤوليات تجاه الطلبة، والحرص على تقديم أفضل ما عندهم من أجل المسير قدمًا بهم إلى كل ما فيه مصلحتهم ومصلحة الوطن أجمع.
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