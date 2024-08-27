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استعدادا لتصفيات المونديال.. النشامى يواجه كوريا الشمالية اليوم

منتخب النشامى
منتخب النشامى
الثلاثاء، 27-08-2024 08:57 ص

الوكيل الإخباري- يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم أولى مواجهاته الودية التي تسبق مشاركته في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، وذلك بمواجهة نظيره الكوري الشمالي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب البترا.

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وتقام المواجهة بين المنتخبين خلف الأبواب المغلقة، وذلك للوقوف على الاستعدادات والجاهزية الفنية والبدنية قبل مواجهتي الكويت وفلسطين، إذ يستضيف الأول يوم الخميس 5 أيلول، على ستاد عمان الدولي، قبل أن يسافر للقاء نظيره الفلسطيني يوم الثلاثاء 10 من الشهر ذاته، في ماليزيا. 

 

وسيتجدد اللقاء بين النشامى وسامبا شرق آسيا يوم الخميس المقبل، وستكون المواجهة الأخيرة قبل بدء الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026.

 

ويطمح المدير الفني جمال السلامي للوصول للجاهزية البدنية والفنية قبل خوض غمار التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بدوره تابع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، أمس الأحد، تدريبات المنتخب الوطني.

 

وكان حل النشامى بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عُمان، فلسطين، الكويت.

 

ووفق نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

 
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gnews

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