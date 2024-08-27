استعدادا لتصفيات المونديال.. النشامى يواجه كوريا الشمالية اليوم

وسيتجدد اللقاء بين النشامى وسامبا شرق آسيا يوم الخميس المقبل، وستكون المواجهة الأخيرة قبل بدء الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2026.
ويطمح المدير الفني جمال السلامي للوصول للجاهزية البدنية والفنية قبل خوض غمار التصفيات الحاسمة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
بدوره تابع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، أمس الأحد، تدريبات المنتخب الوطني.
وكان حل النشامى بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عُمان، فلسطين، الكويت.
ووفق نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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