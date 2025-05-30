الجمعة 2025-05-30 04:37 م
 

استعدادًا للشتاء .. الأمانة تُواصل العمل على شبكات تصريف الأمطار

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال
 
الجمعة، 30-05-2025 02:47 م
الوكيل الإخباري-   تواصل أمانة عمّان الكبرى استعداداتها لفصل الشتاء، بتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف المواقع في العاصمة عمّان.اضافة اعلان


حيث بدأت الأمانة بتنفيذ شبكة تصريف لمياه الأمطار على شارع عمّان – سحاب، وتشمل الشبكة، التي بدأ العمل فيها، تنفيذ خط رئيسي على شارع عمّان – سحاب، وكذلك تنفيذ خطوط فرعية على جانبي الطريق والمنطقة المحيطة.

وتتواصل الأعمال على الشارع الرئيسي على مدار الساعة، بالتعاون مع إدارة السير لإجراء التحويلات اللازمة ومنع الازدحامات، ولحين الانتهاء من هذه الأعمال.

ويتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي للطريق وإنهاء الأعمال صباح يوم غد السبت.
 
gnews

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