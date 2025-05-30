استعدادًا للشتاء .. الأمانة تُواصل العمل على شبكات تصريف الأمطار

حيث بدأت الأمانة بتنفيذ شبكة تصريف لمياه الأمطار على شارع عمّان – سحاب، وتشمل الشبكة، التي بدأ العمل فيها، تنفيذ خط رئيسي على شارع عمّان – سحاب، وكذلك تنفيذ خطوط فرعية على جانبي الطريق والمنطقة المحيطة.
وتتواصل الأعمال على الشارع الرئيسي على مدار الساعة، بالتعاون مع إدارة السير لإجراء التحويلات اللازمة ومنع الازدحامات، ولحين الانتهاء من هذه الأعمال.
ويتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي للطريق وإنهاء الأعمال صباح يوم غد السبت.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل أسعار الأضاحي تنخفض والكميات تكفي الجميع لعيد أضحى ميسر
-
الأونروا: لدينا في عمّان إمدادات تكفي 200 ألف شخص لشهر كامل في غزة
-
ماراثون للسيدات في حدائق الحسين: خطوة نحو حياة صحية خالية من التدخين
-
بيان هام صادر عن عشيرة بني هاني لتوضيح ما جرى في دوار البارحة
-
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في مجمع النقابات
-
العيسوي ينقل للأب إلياس حداد تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل
-
بعثة حج القوات المسلحة الأردنية 50 تصل إلى المدينة المنورة
-
المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم