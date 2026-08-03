استعراض الاستعدادات لتنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لمشروع الناقل الوطني

الوكيل الإخباري- استعرضت وزارتا المياه والري والشباب، بالتعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، اليوم الاثنين، الاستعدادات لتنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لمشروع الناقل الوطني، الممول من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال اجتماع تنسيقي عُقد في مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني بمحافظة العقبة.

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وشارك في الاجتماع وزير المياه والري رائد أبو السعود، ووزير الشباب رائد سامي العدوان، ومدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن أنور الخالدي، حيث بحثوا آليات تنفيذ البرنامج الهادف إلى تمكين الشباب الأردني وتأهيله وفق المتطلبات الفنية للمشروع، بما يعزز فرص التشغيل ويرفد المشروع بكفاءات وطنية مؤهلة.



وأكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن مشروع الناقل الوطني لا يقتصر على كونه مشروعًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن المائي في المملكة، بل يمثل فرصة حقيقية للاستثمار في رأس المال البشري الأردني، من خلال إعداد كوادر وطنية تمتلك المهارات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية.



وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتأهيل الشباب الأردني وتمكينه من الاستفادة من فرص العمل التي سيوفرها المشروع، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف محافظات المملكة، مبينًا أن البرنامج يجسد نموذجًا للشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية للمشاركة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى.



وثمّن أبو السعود الدعم الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة الأميركية لتمويل البرنامج، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ورفع مستوى تنافسية القوى العاملة الأردنية، ودعم تنفيذ مشروع الناقل الوطني وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.



من جانبه، أكد وزير الشباب رائد سامي العدوان أن برنامج تأهيل الشباب ضمن الفرص التشغيلية لمشروع الناقل الوطني يترجم الرؤى الملكية في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في البرامج والمشاريع الوطنية، ويجسد التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وربط التدريب بالفرص الفعلية في سوق العمل.



وقال، إن الوزارة تنظر إلى مشروع الناقل الوطني بوصفه مشروعا وطنيًا واستراتيجيًا يشكل فرصة مهمة لتطوير الكفاءات الوطنية وتهيئة الشباب الأردني للمشاركة في مسارات العمل المرتبطة به، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكات مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، والاستفادة من المراكز والمنشآت الشبابية في مختلف المحافظات للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.



وثمّن العدوان الشراكة في تنفيذ البرنامج التدريبي، الذي يمنح الشباب فرصًا للتدريب والتشغيل في قطاع المياه والمهن الفنية والهندسية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب ما يوفره من آفاق أوسع لتمكين المرأة والمجتمعات المحلية اقتصاديًا.



بدوره، أكد مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن أنور الخالدي اعتزاز الشركة بدورها في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الوطنية لمشروع الناقل الوطني، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى المعايير المهنية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروع وتعزز تشغيل الشباب الأردني.



ومن المتوقع أن يوفر مشروع الناقل الوطني نحو أربعة آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، ما سيولد طلبًا كبيرًا على العديد من المهن الفنية المتخصصة، بما في ذلك اللحام، وتركيب الأنابيب، والسقالات، والأعمال الكهربائية، وأعمال الرفع، والتركيبات الميكانيكية، وغيرها من المهن الأساسية اللازمة لتنفيذ المشروع.



وينطلق البرنامج من محافظة العقبة لتلبية الاحتياجات الأولية للقوى العاملة في المشروع، على أن يمتد ليشمل مختلف محافظات المملكة، حيث تستهدف مرحلته الأولى تأهيل نحو 500 شاب وشابة في المهن ذات الأولوية، من خلال برامج تدريب قائمة على الكفايات وشهادات مهنية معتمدة دوليًا، من بينها شهادات جمعية اللحام الأميركية (AWS) وغيرها من الشهادات المتوافقة مع متطلبات المشروع.



ويضمن اعتماد الشهادات المهنية الأميركية إتاحة الفرصة أمام الشباب لاكتساب مهارات فنية بمعايير عالمية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل، ويرسخ خبرات مستدامة تواكب متطلبات مشاريع البنية التحتية الكبرى.