استقبال ضياء المغربي الفائز بالمركز الثالث في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

وأكد سميرات ان الأردن من أوائل الدول العربية والإسلامية في مسابقات حفظ القرآن الكريم والذي يجسد دور الهاشميين التاريخي في العناية بكتاب الله، مشيرا الى جهود وزارة الأوقاف في تعليم وتحفيظ القران من خلال مراكزها المنتشرة في جميع مناطق المملكة.
وحصد المغربي المركز الثالث بالفرع الأول في المسابقة الدولية التي شارك فيها 174 متسابقا من 123 دولة إسلامية وأقيمت في رحاب المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة.
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