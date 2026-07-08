استكمال إنشاء ملاعب رياضية جديدة في كورنيش البحر الميت

الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، استكمال إنشاء مجموعة جديدة من الملاعب الرياضية في كورنيش البحر الميت، إلى جانب الملاعب التي تم إنشاؤها سابقا، وافتتاحها أمام المواطنين والزوار تزامنًا مع موسم الصيف، في إطار تطوير المرافق الترفيهية والرياضية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمرتادي الكورنيش.

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وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة صخر العجلوني، في بيان، أن المجموعة تواصل العمل على تطوير كورنيش البحر الميت ليكون مشروعًا متكاملًا يوفر بيئة سياحية وترفيهية ورياضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين والزوار، وتسهم في تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في المنطقة.