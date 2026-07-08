الأربعاء 2026-07-08 02:59 م

استكمال إنشاء ملاعب رياضية جديدة في كورنيش البحر الميت

استكمال إنشاء ملاعب رياضية جديدة في كورنيش البحر الميت
استكمال إنشاء ملاعب رياضية جديدة في كورنيش البحر الميت
 
الأربعاء، 08-07-2026 01:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، استكمال إنشاء مجموعة جديدة من الملاعب الرياضية في كورنيش البحر الميت، إلى جانب الملاعب التي تم إنشاؤها سابقا، وافتتاحها أمام المواطنين والزوار تزامنًا مع موسم الصيف، في إطار تطوير المرافق الترفيهية والرياضية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لمرتادي الكورنيش.

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وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة صخر العجلوني، في بيان، أن المجموعة تواصل العمل على تطوير كورنيش البحر الميت ليكون مشروعًا متكاملًا يوفر بيئة سياحية وترفيهية ورياضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين والزوار، وتسهم في تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في المنطقة.


وقال العجلوني إن المجموعة تسعى إلى أن يكون كورنيش البحر الميت وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والرياضة والاستثمار، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير المرافق العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

 
 


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