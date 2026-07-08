استكمال إنشاء ملاعب رياضية جديدة في كورنيش البحر الميت

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة صخر العجلوني، في بيان، أن المجموعة تواصل العمل على تطوير كورنيش البحر الميت ليكون مشروعًا متكاملًا يوفر بيئة سياحية وترفيهية ورياضية متطورة تلبي احتياجات المواطنين والزوار، وتسهم في تنشيط الحركة السياحية والاستثمارية في المنطقة.
وقال العجلوني إن المجموعة تسعى إلى أن يكون كورنيش البحر الميت وجهة متكاملة تجمع بين الترفيه والرياضة والاستثمار، بما يعكس رؤية الدولة في تطوير المرافق العامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.
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