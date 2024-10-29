استكمال الربط الإلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر

الوكيل الإخباري- أعدت دائرة الأحوال المدنية والجوازات خطة للإسراع في عملية التحول الإلكتروني التزاما منها في تحقيق أهداف الحكومة للعمل نحو التحول الإلكتروني.

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ووفقا للتقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي، استكملت الدائرة الربط الإلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر الإلكترونية، حيث تم ربط 49 بعثة دبلوماسية على نظام دائرة الأحوال المدنية، وتفعيل خدمة (نظام الدفع المالي) في جميع مكاتب الدائرة، بالإضافة إلى تفعيل الدفع الإلكتروني على نظام "أي فواتيركم".



وفتحت دائرة الأحوال العام الماضي 164690 حسابا جديدا "مستخدما الخدمات الإلكترونية".