استكمال الربط الإلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر

ووفقا للتقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية للعام الماضي، استكملت الدائرة الربط الإلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر الإلكترونية، حيث تم ربط 49 بعثة دبلوماسية على نظام دائرة الأحوال المدنية، وتفعيل خدمة (نظام الدفع المالي) في جميع مكاتب الدائرة، بالإضافة إلى تفعيل الدفع الإلكتروني على نظام "أي فواتيركم".
وفتحت دائرة الأحوال العام الماضي 164690 حسابا جديدا "مستخدما الخدمات الإلكترونية".
وتعتبر ملفات دائرة الأحوال المدنية "إرثا وطنيا" يرتبط بكافة الأردنيين من خلال ملفات جوازات السفر والسجلات المدنية وسجلات الواقعات، حيث نفذت الدائرة مشاريع عدة لأرشفة الوثائق.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد الوطني
-
دعم نقدي حكومي لمواطنين بشكل عشوائي في الاردن
-
الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أهمية إطلاق منصة "بوابة الأردن للتنمية"
-
السّفير البلجيكيّ في لقاء مع مركز الدّراسات الإستراتيجيّة
-
51 ألفا و491 اشتراك بالجيل الخامس المتنقل في الأردن
-
التربية: وقف الرحلات المدرسية من الاربعاء وحتى السبت حفاظاً على سلامة الطلبة
-
أكثر من 1.282 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر "سند" الحكومي
-
افتتاح المركز التدريبي للزراعة الحضرية التابع لأمانة عمان