السبت 2026-02-14 05:03 م

استكمال تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في معظم البلديات

السبت، 14-02-2026 03:13 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، استكمال أعمال التفعيل والتدريب الخاصة بخدمة براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيًا في معظم البلديات، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن الخدمة أصبحت مفعلة وجاهزة في 104 بلديات، باستثناء بلديتي إربد وبني عبيد، حيث يجري حالياً استكمال إجراءات التفعيل في بلدية إربد تمهيداً لإطلاق الخدمة فيها قريباً.

وبينت أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر موقع وزارة الإدارة المحلية للخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: https://eservices.mola.gov.jo

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل الإلكتروني بين البلديات والجهات ذات العلاقة، بما يرفع كفاءة العمل ويحد من الحاجة إلى المراجعات الورقية.

وأشارت الإحصائيات، لغاية 11 شباط 2026، إلى تسجيل 14043 طلباً على خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا.
 
 


