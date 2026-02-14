استكمال تفعيل خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا في معظم البلديات

وأوضحت الوزارة أن الخدمة أصبحت مفعلة وجاهزة في 104 بلديات، باستثناء بلديتي إربد وبني عبيد، حيث يجري حالياً استكمال إجراءات التفعيل في بلدية إربد تمهيداً لإطلاق الخدمة فيها قريباً.
وبينت أن الخدمة متاحة إلكترونيًا عبر موقع وزارة الإدارة المحلية للخدمات الإلكترونية على الرابط التالي: https://eservices.mola.gov.jo
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التكامل الإلكتروني بين البلديات والجهات ذات العلاقة، بما يرفع كفاءة العمل ويحد من الحاجة إلى المراجعات الورقية.
وأشارت الإحصائيات، لغاية 11 شباط 2026، إلى تسجيل 14043 طلباً على خدمة براءة الذمة المالية إلكترونيًا.
