استكمال مباراة الفيصلي واتحاد عمّان في نهائي دوري السلة اليوم دون جماهير

الوكيل الإخباري- استكمالًا للمباراة الثانية من سلسلة نهائي دوري CFI الممتاز لكرة السلة، يلتقي الفيصلي واتحاد عمّان مساء اليوم الخميس ، بدءًا من الدقيقة 9:02 من الربع الرابع، بعد توقف اللقاء سابقًا.

وكان اتحاد عمّان يتقدم على الفيصلي بنتيجة 93-69 عند توقف المباراة.



وتقام المواجهة عند الساعة 7:30 بتوقيت الأردن في صالة الأمير حمزة، دون حضور جماهيري.



وكانت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأردني لكرة السلة، قد قررت الأحد الماضي، قبول الاستئناف المقدّم من نادي اتحاد عمّان والمتعلق بالاعتراض على القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والسلوك بشأن الأحداث التي رافقت مباراته الثانية أمام النادي الفيصلي، ضمن سلسلة الدور النهائي من دوري CFI الممتاز للرجال بكرة السلة.



وقررت اللجنة فسخ القرار الوارد في البند (ثالثا) من القرار المستأنف، والمتعلق بإلغاء نتيجة المباراة وإعادتها، والالتزام بما ورد في قرارات لجنة المسابقات بالمحضر المشار إليه في البند (أ) من الوقائع، وذلك بإجماع أعضاء لجنة الاستئناف.



وانسحب فريق اتحاد عمّان، خلال مباراة لكرة السلة مع فريق الفيصلي والتي أقيمت في 20 نيسان الماضي ، في ثاني مواجهات سلسلة نهائي الدوري الممتاز لكرة السلة قبل 9 دقائق من نهايتها.



وكانت بداية الأحداث بمغادرة لاعبي اتحاد عمّان أرضية صالة الأمير حمزة نتيجة الأجواء المشحونة مع جمهور الفيصلي قبل أن يعود اللاعبون ويقرر الحكام استئناف اللقاء وطرد لاعبين من كلا الفريقين.