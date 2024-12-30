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استكمال مشروع حماية ضفاف الأودية من الانجراف في الطفيلة

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-12-2024 08:09 م

الوكيل الإخباري-    -استكملت مديرية زراعة محافظة الطفيلة، مراحل مشروع حماية ضفاف الأودية من الانجراف في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا بكلفة بلغت 270 ألف دينار، وبحجم عطاء بلغ 10 الآف متر مكعب من السلاسل الحجرية " القابيون" للحد من تدهور التربة واستعادة خصوبتها، والمحافظة على مزارع المواطنين.

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وبين مدير مديرية زراعة الطفيلة المهندس طارق العبيديين، أن المشروع جاء بدعم من مجلس محافظة الطفيلة وضمن موازنة العام الحالي للمشروعات المنفذة في مديرية زراعة الطفيلة والتي تجاوزت كلفتها نصف مليون دينار ضمن مخصصات مجلس المحافظة، لافتا إلى أن المشروع الذي نفذ في أودية بصيرا والقادسية والحسا وواد زيد والمنصورة وعفرا، تضمن مجموعة من الأعمال التي نفذت في الأراضي ذات المنفعة العامة بإنشاء سلاسل حجرية من القابيون للمحافظة على جوانب الأودية من الانجراف.

 
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