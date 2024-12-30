استكمال مشروع حماية ضفاف الأودية من الانجراف في الطفيلة

الوكيل الإخباري- -استكملت مديرية زراعة محافظة الطفيلة، مراحل مشروع حماية ضفاف الأودية من الانجراف في قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا بكلفة بلغت 270 ألف دينار، وبحجم عطاء بلغ 10 الآف متر مكعب من السلاسل الحجرية " القابيون" للحد من تدهور التربة واستعادة خصوبتها، والمحافظة على مزارع المواطنين.

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