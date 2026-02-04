استمرار المشاريع الإغاثية في غزة ما بين الهيئة الخيرية ولجنة زكاة المناصرة الأردنية

الوكيل الإخباري- في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدعم أهلنا في قطاع غزة، نفذت لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سلسلة من التدخلات الإنسانية المكثفة منذ مطلع 2026، ركزت على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأوضح بيان الهيئة اليوم الأربعاء، أن هذه التدخلات شملت توزيع 40 ألف وجبة غذائية جاهزة في عدة مراحل، إلى جانب توزيع 26500 ربطة خبز لدعم الأمن الغذائي اليومي للأسر المتضررة.



وفي قطاع المياه، جرى توفير 1500 متر مكعب من مياه الشرب الصالحة للاستخدام، في استجابة مباشرة لأزمة المياه المتفاقمة داخل القطاع.



كما نفذت الفرق الميدانية عمليات توزيع 4500 شادر (غطاء إيوائي) لصالح الأسر النازحة، بهدف توفير الحد الأدنى من الحماية من العوامل الجوية، خاصة خلال فترات البرد والأمطار.