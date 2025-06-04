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استمرار تجديد جوازات السفر بمكتب المطار والخدمة المستعجلة خلال العطلة

استمرار تجديد جوازات السفر بمكتب المطار والخدمة المستعجلة خلال العطلة
دائرة الأحوال المدنية والجوازات
 
الأربعاء، 04-06-2025 08:19 م

الوكيل الإخباري-   قرّر المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب استمرار الدائرة تقديم خدماتها المتعلقة بتجديد جوازات السفر خلال أيام عطلة عيد الأضحى في مكتب الخدمة المستعجلة ومكتب مطار الملكة علياء الدولي.

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وقالت الدائرة في بيان الأربعاء، إن مكتب الخدمة المستعجلة الكائن في مقرّ الدائرة الرئيس/ طبربور سيواصل تقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطلة العيد، وسيكون الدوام في المكتب من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.


وأضافت الدائرة، أن مكتب جوازات المطار (ضمن المركز الحكومي الشامل) سيواصل عمله بتقديم خدمة تجديد جوازات السفر خلال عطلة العيد المقرّرة وعلى مدار الساعة.


وأشارت الدائرة، إلى أن هذا الإجراء جاء لغايات التسهيل على المواطنين وإنجاز معاملاتهم في الوقت المحدّد.

 
gnews

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