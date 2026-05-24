استمرار تقديم خدمات تجديد جوازات السفر خلال عطلتي عيدي الاستقلال والأضحى

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث غازي الطيب أن الدائرة ستواصل تقديم خدمات تجديد جوازات السفر خلال عطلة عيد الاستقلال وعطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال مكتب الخدمة المستعجلة في مبنى الدائرة الرئيس/ طبربور، وذلك طيلة أيام العطلة الرسمية.

وأشار الطيب إلى أن الدوام في مكتب الخدمة المستعجلة سيكون من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.



وأضاف أن مكتب جوازات مطار الملكة علياء الدولي، الكائن ضمن المركز الحكومي الشامل، سيواصل تقديم خدماته خلال عطلة العيد وعلى مدار الساعة.