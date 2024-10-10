استمرار تمديد فترة القبول في كليات الجامعة للفصل الدراسي الاول 2024-2025

فيما تؤكد وحدة القبول والتسجيل على أنه لن يتم استقبال اي طالب بعد هذا التاريخ ويعتبر الطالب مستنكفاً وفاقدا لمقعده.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
عاجل المعابر الفلسطينية: اغلاق معبر الكرامة كلياً بالإتجاهين الجمعة والسبت
-
وزير العمل يبحث مع نظيرته الفلسطينية أوجه التعاون المشترك بين البلدين
-
فتح باب التسجيل لامتحان الثانوية العامة التكميلي
-
لبنان .. غارات مكثفة وحزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية
-
السفيرة الأمريكية: قدها يا النشامى (فيديو)
-
الخارجية تدين قصف مدرسة تؤوي نازحين غربي دير البلح في غزة
-
78 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
حادث أليم يودي بحياة طالب طب أردني بالزقازيق المصرية