 
الخميس 2024-10-10 03:50 م
 

استمرار تمديد فترة القبول في كليات الجامعة للفصل الدراسي الاول 2024-2025

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
الخميس، 10-10-2024 03:19 م
الوكيل الإخباري-  أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية عن استمرار تمديد القبول للطلبة المستجدين في جميع كليات الجامعة والكليات التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية للفصل الدراسي الاول  2024-2025 حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 14-10-2024. اضافة اعلان


 فيما تؤكد وحدة القبول والتسجيل على أنه لن يتم استقبال اي طالب بعد هذا التاريخ ويعتبر الطالب مستنكفاً وفاقدا لمقعده. 
c7mob
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة ما تأثير القهوة على نمو الجنين؟

صورة من اللقاء

أخبار محلية وزير العمل يبحث مع نظيرته الفلسطينية أوجه التعاون المشترك بين البلدين

جنود من جيش الاحتلال

عربي ودولي جيش الاحتلال يمر بساعات قاسية في غزة وجنوب لبنان .. تفاصيل

تعبيرية

طب وصحة محبو الحلويات معرضون أكثر للاكتئاب

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية استمرار تمديد فترة القبول في كليات الجامعة للفصل الدراسي الاول 2024-2025

أرشيفية لآثار قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح

فلسطين جيش الاحتلال يشن غارة عنيفة على دير البلح

تعبيرية

طب وصحة لمرضى الضغط.. احذروا هذه الوضعية عند قياس ضغط الدم !

غ

عربي ودولي غوتيريش يعلن نيته حضور قمة "بريكس" في روسيا



 


الأكثر مشاهدة