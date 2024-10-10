استمرار تمديد فترة القبول في كليات الجامعة للفصل الدراسي الاول 2024-2025

03:19 م

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الوكيل الإخباري- أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية عن استمرار تمديد القبول للطلبة المستجدين في جميع كليات الجامعة والكليات التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية للفصل الدراسي الاول 2024-2025 حتى نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 14-10-2024. اضافة اعلان





فيما تؤكد وحدة القبول والتسجيل على أنه لن يتم استقبال اي طالب بعد هذا التاريخ ويعتبر الطالب مستنكفاً وفاقدا لمقعده.



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