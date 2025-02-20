استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في جميع الأسواق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.