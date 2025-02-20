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استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة

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أرشيفية
الخميس، 20-02-2025 01:35 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الجمعة، في جميع الأسواق من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.


وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة عمان، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".

 
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