استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا الجمعة

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الخميس، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.
وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة عمان، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS تحت اسم "متجر المؤسسة المدنية".
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